Visky написав:Дочекався! Просадка була у вказаному діапазоні впродовж сесії.
Курс щодня знижується. Прогноз незмінний: думаю, в пн, вт зниження продовжиться
Де?..
За 7.03 курс впав на 1 копійку. Не на 10-15.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 бер, 2025 17:23
Де?..
За 7.03 курс впав на 1 копійку. Не на 10-15.
Додано: Нед 09 бер, 2025 17:48
Ви неуважні: впродовж сесії
Ось!
PREV. CLOSE 41.2935 UAH
MIN of DAY RANGE 41.1850 UAH.
Просадка 10,85 коп, що відповідає очікуваному діапазону. Тож дочекався!
Тут на майданчику Блумберга проходять реальні торги, є й інші посилання: для трейдерів і передплатників.
+ не забудьте!
А ще шаман знову зганьбився неосвіченістю, плюсонувши Вам,
я йому вже вказував де правильні дані МБ, а він мінфінівською невідповідністю користується, як і іншою перекрученою "статистикою" з такими ж недолугими викладкамм
Додано: Нед 09 бер, 2025 19:16
Недільний офтоп..
Друзі, є питання-куплять чи не куплять?)
Але не валюту, будинок літнім батькам. Зараз живуть нвюа п'ятому поверсі без ліфту( Питання виникло вже давно, але самі розумієте через що відтягується. І от зараз є непоганий будинок у Києві, але ці новини не дають прийняти остаточне рішення... А час минає.. В кого які думки про майбутнє нашої країни на найблищі 5 років? Варто інвестувати?
Додано: Нед 09 бер, 2025 19:52
Багато слів.
Ви написали опівночі, на початку п'ятниці, що очікуєте падіння на 10-15 копійок "за сьогодні".
Який тоді був курс?..
Який курс зараз?..
Чи він менше на 10-15 копійок?..
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