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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11831118321183311834

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2025?

Опитування проводиться до Вів 01 кві, 2025 13:39

Валютний ринок в контексті ДС 5.1 5 39
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
5%
2
41,00-41,50
10%
4
41,50-42,00
26%
10
42,00-42,50
26%
10
42,50-43,00
21%
8
43,00-43,50
5%
2
43,50-44,00
3%
1
44,00-44,50
3%
1
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
3%
1
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 17:23

  Visky написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Visky написав:Чекаю сьогодні на чергове зниження $/₴ ще на 10-15 коп.
І в пн, вт теж, якщо Є/$ суттєво не просяде.

Не дочекались...
Дочекався! Просадка була у вказаному діапазоні впродовж сесії.
Курс щодня знижується. Прогноз незмінний: думаю, в пн, вт зниження продовжиться

Де?..
За 7.03 курс впав на 1 копійку. Не на 10-15.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 17:48

  sergey_sryvkin написав:
  Visky написав:
  sergey_sryvkin написав:Не дочекались...
Дочекався! Просадка була у вказаному діапазоні впродовж сесії.
Курс щодня знижується. Прогноз незмінний: думаю, в пн, вт зниження продовжиться

Де?..
За 7.03 курс впав на 1 копійку. Не на 10-15.
Ви неуважні: впродовж сесії
Ось! https://www.bloomberg.com/quote/USDUAH:CUR
PREV. CLOSE 41.2935 UAH
MIN of DAY RANGE 41.1850 UAH.
Просадка 10,85 коп, що відповідає очікуваному діапазону. Тож дочекався!
Тут на майданчику Блумберга проходять реальні торги, є й інші посилання: для трейдерів і передплатників.

+ не забудьте!

А ще шаман знову зганьбився неосвіченістю, плюсонувши Вам,
я йому вже вказував де правильні дані МБ, а він мінфінівською невідповідністю користується, як і іншою перекрученою "статистикою" з такими ж недолугими викладкамм
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 19:16

Недільний офтоп..
Друзі, є питання-куплять чи не куплять?)
Але не валюту, будинок літнім батькам. Зараз живуть нвюа п'ятому поверсі без ліфту( Питання виникло вже давно, але самі розумієте через що відтягується. І от зараз є непоганий будинок у Києві, але ці новини не дають прийняти остаточне рішення... А час минає.. В кого які думки про майбутнє нашої країни на найблищі 5 років? Варто інвестувати?
Kravec_5
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 19:52

  Visky написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Visky написав:Дочекався! Просадка була у вказаному діапазоні впродовж сесії.
Курс щодня знижується. Прогноз незмінний: думаю, в пн, вт зниження продовжиться

Де?..
За 7.03 курс впав на 1 копійку. Не на 10-15.
Ви неуважні: впродовж сесії
Ось! https://www.bloomberg.com/quote/USDUAH:CUR
PREV. CLOSE 41.2935 UAH
MIN of DAY RANGE 41.1850 UAH.
Просадка 10,85 коп, що відповідає очікуваному діапазону. Тож дочекався!
Тут на майданчику Блумберга проходять реальні торги, є й інші посилання: для трейдерів і передплатників.

+ не забудьте!

А ще шаман знову зганьбився неосвіченістю, плюсонувши Вам,
я йому вже вказував де правильні дані МБ, а він мінфінівською невідповідністю користується, як і іншою перекрученою "статистикою" з такими ж недолугими викладкамм

Багато слів.

Ви написали опівночі, на початку п'ятниці, що очікуєте падіння на 10-15 копійок "за сьогодні".
Який тоді був курс?..
Який курс зараз?..
Чи він менше на 10-15 копійок?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 20:08

  Visky написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Visky написав:Дочекався! Просадка була у вказаному діапазоні впродовж сесії.
Курс щодня знижується. Прогноз незмінний: думаю, в пн, вт зниження продовжиться

Де?..
За 7.03 курс впав на 1 копійку. Не на 10-15.
Ви неуважні: впродовж сесії
Ось! https://www.bloomberg.com/quote/USDUAH:CUR
PREV. CLOSE 41.2935 UAH
MIN of DAY RANGE 41.1850 UAH.
Просадка 10,85 коп, що відповідає очікуваному діапазону. Тож дочекався!
Тут на майданчику Блумберга проходять реальні торги, є й інші посилання: для трейдерів і передплатників.

+ не забудьте!

А ще шаман знову зганьбився неосвіченістю, плюсонувши Вам,
я йому вже вказував де правильні дані МБ, а він мінфінівською невідповідністю користується, як і іншою перекрученою "статистикою" з такими ж недолугими викладкамм

що значить вуж на сковорідці :D були окремі угоди по 41,18 - верещить, хоча фразу чекаю на зниження 10-15 коп зазвичай пишуть, коли мають на увазі початок-кінець дня, чи не так?

й так, Bloomberg й Мінфін показують різну динаміку курсу. в чому різниця - який середньоарифметичний, який середньозважений, хто знає?

а з приводу статистики - ти взагалі не ній не розумієшся, але чомусь намагаєшся подати себе як прогнозиста :lol: тому спробуй хоч в чомусь розібратися. я не надто злопам'ятний, можу підказати 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 21:17

  Kravec_5 написав:Недільний офтоп..
Друзі, є питання-куплять чи не куплять?)
Але не валюту, будинок літнім батькам. Зараз живуть нвюа п'ятому поверсі без ліфту( Питання виникло вже давно, але самі розумієте через що відтягується. І от зараз є непоганий будинок у Києві, але ці новини не дають прийняти остаточне рішення... А час минає.. В кого які думки про майбутнє нашої країни на найблищі 5 років? Варто інвестувати?

Я могу с абсолютной уверенностью предсказать, что за ближайшие 5 лет родители моложе не станут.
Покупку дома, в данном случае, просто не стоит рассматривать как инвестицию.
Другое дело, что содержание дома тоже потребует немалых усилий, но это решить деньгами проще.
Надеюсь, дом одноэтажный или хотя бы имеет спальню на первом?
Сибарит
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