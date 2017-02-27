RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11831118321183311834

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2025?

Опитування проводиться до Вів 01 кві, 2025 13:39

Валютний ринок в контексті ДС 5.1 5 40
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
5%
2
41,00-41,50
13%
5
41,50-42,00
25%
10
42,00-42,50
25%
10
42,50-43,00
20%
8
43,00-43,50
5%
2
43,50-44,00
3%
1
44,00-44,50
3%
1
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
3%
1
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 17:48

  sergey_sryvkin написав:
  Visky написав:
  sergey_sryvkin написав:Не дочекались...
Дочекався! Просадка була у вказаному діапазоні впродовж сесії.
Курс щодня знижується. Прогноз незмінний: думаю, в пн, вт зниження продовжиться

Де?..
За 7.03 курс впав на 1 копійку. Не на 10-15.
Ви неуважні: впродовж сесії
Ось! https://www.bloomberg.com/quote/USDUAH:CUR
PREV. CLOSE 41.2935 UAH
MIN of DAY RANGE 41.1850 UAH.
Просадка 10,85 коп, що відповідає очікуваному діапазону. Тож дочекався!
Тут на майданчику Блумберга проходять реальні торги, є й інші посилання: для трейдерів і передплатників.

+ не забудьте!

А ще шаман знову зганьбився неосвіченістю, плюсонувши Вам,
я йому вже вказував де правильні дані МБ, а він мінфінівською невідповідністю користується, як і іншою перекрученою "статистикою" з такими ж недолугими викладкамм
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1408
З нами з: 27.04.10
Подякував: 135 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 19:16

Недільний офтоп..
Друзі, є питання-куплять чи не куплять?)
Але не валюту, будинок літнім батькам. Зараз живуть нвюа п'ятому поверсі без ліфту( Питання виникло вже давно, але самі розумієте через що відтягується. І от зараз є непоганий будинок у Києві, але ці новини не дають прийняти остаточне рішення... А час минає.. В кого які думки про майбутнє нашої країни на найблищі 5 років? Варто інвестувати?
Kravec_5
 
Повідомлень: 139
З нами з: 24.11.11
Подякував: 11 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 19:52

  Visky написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Visky написав:Дочекався! Просадка була у вказаному діапазоні впродовж сесії.
Курс щодня знижується. Прогноз незмінний: думаю, в пн, вт зниження продовжиться

Де?..
За 7.03 курс впав на 1 копійку. Не на 10-15.
Ви неуважні: впродовж сесії
Ось! https://www.bloomberg.com/quote/USDUAH:CUR
PREV. CLOSE 41.2935 UAH
MIN of DAY RANGE 41.1850 UAH.
Просадка 10,85 коп, що відповідає очікуваному діапазону. Тож дочекався!
Тут на майданчику Блумберга проходять реальні торги, є й інші посилання: для трейдерів і передплатників.

+ не забудьте!

А ще шаман знову зганьбився неосвіченістю, плюсонувши Вам,
я йому вже вказував де правильні дані МБ, а він мінфінівською невідповідністю користується, як і іншою перекрученою "статистикою" з такими ж недолугими викладкамм

Багато слів.

Ви написали опівночі, на початку п'ятниці, що очікуєте падіння на 10-15 копійок "за сьогодні".
Який тоді був курс?..
Який курс зараз?..
Чи він менше на 10-15 копійок?..
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2211
З нами з: 19.02.14
Подякував: 620 раз.
Подякували: 649 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 20:08

  Visky написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Visky написав:Дочекався! Просадка була у вказаному діапазоні впродовж сесії.
Курс щодня знижується. Прогноз незмінний: думаю, в пн, вт зниження продовжиться

Де?..
За 7.03 курс впав на 1 копійку. Не на 10-15.
Ви неуважні: впродовж сесії
Ось! https://www.bloomberg.com/quote/USDUAH:CUR
PREV. CLOSE 41.2935 UAH
MIN of DAY RANGE 41.1850 UAH.
Просадка 10,85 коп, що відповідає очікуваному діапазону. Тож дочекався!
Тут на майданчику Блумберга проходять реальні торги, є й інші посилання: для трейдерів і передплатників.

+ не забудьте!

А ще шаман знову зганьбився неосвіченістю, плюсонувши Вам,
я йому вже вказував де правильні дані МБ, а він мінфінівською невідповідністю користується, як і іншою перекрученою "статистикою" з такими ж недолугими викладкамм

що значить вуж на сковорідці :D були окремі угоди по 41,18 - верещить, хоча фразу чекаю на зниження 10-15 коп зазвичай пишуть, коли мають на увазі початок-кінець дня, чи не так?

й так, Bloomberg й Мінфін показують різну динаміку курсу. в чому різниця - який середньоарифметичний, який середньозважений, хто знає?

а з приводу статистики - ти взагалі не ній не розумієшся, але чомусь намагаєшся подати себе як прогнозиста :lol: тому спробуй хоч в чомусь розібратися. я не надто злопам'ятний, можу підказати 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8252
З нами з: 29.09.19
Подякував: 730 раз.
Подякували: 1591 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 21:17

  Kravec_5 написав:Недільний офтоп..
Друзі, є питання-куплять чи не куплять?)
Але не валюту, будинок літнім батькам. Зараз живуть нвюа п'ятому поверсі без ліфту( Питання виникло вже давно, але самі розумієте через що відтягується. І от зараз є непоганий будинок у Києві, але ці новини не дають прийняти остаточне рішення... А час минає.. В кого які думки про майбутнє нашої країни на найблищі 5 років? Варто інвестувати?

Я могу с абсолютной уверенностью предсказать, что за ближайшие 5 лет родители моложе не станут.
Покупку дома, в данном случае, просто не стоит рассматривать как инвестицию.
Другое дело, что содержание дома тоже потребует немалых усилий, но это решить деньгами проще.
Надеюсь, дом одноэтажный или хотя бы имеет спальню на первом?
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7852
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6409 раз.
Подякували: 21419 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 11:46

  Сибарит написав:
  Kravec_5 написав:Недільний офтоп..
Друзі, є питання-куплять чи не куплять?)
Але не валюту, будинок літнім батькам. Зараз живуть нвюа п'ятому поверсі без ліфту( Питання виникло вже давно, але самі розумієте через що відтягується. І от зараз є непоганий будинок у Києві, але ці новини не дають прийняти остаточне рішення... А час минає.. В кого які думки про майбутнє нашої країни на найблищі 5 років? Варто інвестувати?

Я могу с абсолютной уверенностью предсказать, что за ближайшие 5 лет родители моложе не станут.
Покупку дома, в данном случае, просто не стоит рассматривать как инвестицию.
Другое дело, что содержание дома тоже потребует немалых усилий, но это решить деньгами проще.
Надеюсь, дом одноэтажный или хотя бы имеет спальню на первом?

И подвал обязательно.
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 213
З нами з: 25.01.18
Подякував: 601 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 14:03

  vitaxa2006 написав:
  Сибарит написав:
  Kravec_5 написав:Недільний офтоп..
Друзі, є питання-куплять чи не куплять?)
Але не валюту, будинок літнім батькам. Зараз живуть нвюа п'ятому поверсі без ліфту( Питання виникло вже давно, але самі розумієте через що відтягується. І от зараз є непоганий будинок у Києві, але ці новини не дають прийняти остаточне рішення... А час минає.. В кого які думки про майбутнє нашої країни на найблищі 5 років? Варто інвестувати?

Я могу с абсолютной уверенностью предсказать, что за ближайшие 5 лет родители моложе не станут.
Покупку дома, в данном случае, просто не стоит рассматривать как инвестицию.
Другое дело, что содержание дома тоже потребует немалых усилий, но это решить деньгами проще.
Надеюсь, дом одноэтажный или хотя бы имеет спальню на первом?

И подвал обязательно.


а может, все же западнее? - будет Вам и дача, и "запасной аєродом!"
Миша-клиент
 
Повідомлень: 757
З нами з: 02.11.08
Подякував: 28 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 14:13

  Visky написав:
  sergey_sryvkin написав:За 7.03 курс впав на 1 копійку. Не на 10-15.
Ви неуважні: впродовж сесії
Ось! https://www.bloomberg.com/quote/USDUAH:CUR
PREV. CLOSE 41.2935 UAH
MIN of DAY RANGE 41.1850 UAH.
Просадка 10,85 коп, що відповідає очікуваному діапазону. Тож дочекався!


Думал, может хотя бы на 1 грн. укрепит НБУ гривну Вашими молитвами! (уже планировал, откуда еще можно наскрести гривен для конвертации, "если что"?). Аналогично: ждал проседания фунта до 1,20 (к баксу), НО тот, дойдя до 1,22-1,23 -- рванул теперь уже под 1,30!
Миша-клиент
 
Повідомлень: 757
З нами з: 02.11.08
Подякував: 28 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 17:09

Аналитики Barclays представили анализ текущей рыночной динамики, отметив существенное смещение фокуса с доминирования тарифов на факторы экономического роста.

Они отметили, что хаотичное введение тарифов администрацией США снизило доверие к таким угрозам как к движущей силе рынка. В то же время Европа привлекла внимание после объявления Германией масштабного пакета фискальных стимулов, что означает потенциальный сдвиг в фискальной политике в пользу европейской экономики. Это изменение происходит на фоне ослабления экономических показателей США.

Аналитики Barclays подчеркнули, что хотя на стоимость доллара США влияют множество факторов, недавние события в Европе заметно снизили вероятность достижения паритета евро с долларом.

Также они указали, что локальные фискальные меры могут помочь смягчить негативное влияние потенциальных тарифных эффектов на валютные курсы и экономические показатели. При этом, они также отметили, что фискальная политика была значимым фактором в расхождении нейтральных процентных ставок, что исторически поддерживало доллар.
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1052
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 17:46

  Visky написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Visky написав:Чекаю сьогодні на чергове зниження $/₴ ще на 10-15 коп.
І в пн, вт теж, якщо Є/$ суттєво не просяде.

Не дочекались...
Дочекався! Просадка була у вказаному діапазоні впродовж сесії.
Курс щодня знижується. Прогноз незмінний: думаю, в пн, вт зниження продовжиться

знову побачили просадку впродовж сесії? чи може треба скорегувати прогноз? ;)

вже був один твердолобий прогнозист ИА. його лаври не дають покою? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8252
З нами з: 29.09.19
Подякував: 730 раз.
Подякували: 1591 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 11831118321183311834
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3562, 3563, 3564
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
35634 37455879
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 бер, 2025 17:49
airmax78
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 210, 211, 212
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2119 13398096
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2025 14:52
Модератор
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23303542
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7883)
10.03.2025 16:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.