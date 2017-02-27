Дочекався! Просадка була у вказаному діапазоні впродовж сесії. Курс щодня знижується. Прогноз незмінний: думаю, в пн, вт зниження продовжиться
Де?.. За 7.03 курс впав на 1 копійку. Не на 10-15.
Ви неуважні: впродовж сесії Ось! https://www.bloomberg.com/quote/USDUAH:CUR PREV. CLOSE 41.2935 UAH MIN of DAY RANGE 41.1850 UAH. Просадка 10,85 коп, що відповідає очікуваному діапазону. Тож дочекався! Тут на майданчику Блумберга проходять реальні торги, є й інші посилання: для трейдерів і передплатників.
+ не забудьте!
А ще шаман знову зганьбився неосвіченістю, плюсонувши Вам, я йому вже вказував де правильні дані МБ, а він мінфінівською невідповідністю користується, як і іншою перекрученою "статистикою" з такими ж недолугими викладкамм
Недільний офтоп.. Друзі, є питання-куплять чи не куплять?) Але не валюту, будинок літнім батькам. Зараз живуть нвюа п'ятому поверсі без ліфту( Питання виникло вже давно, але самі розумієте через що відтягується. І от зараз є непоганий будинок у Києві, але ці новини не дають прийняти остаточне рішення... А час минає.. В кого які думки про майбутнє нашої країни на найблищі 5 років? Варто інвестувати?
Visky написав:Дочекався! Просадка була у вказаному діапазоні впродовж сесії. Курс щодня знижується. Прогноз незмінний: думаю, в пн, вт зниження продовжиться
Де?.. За 7.03 курс впав на 1 копійку. Не на 10-15.
Ви неуважні: впродовж сесії Ось! https://www.bloomberg.com/quote/USDUAH:CUR PREV. CLOSE 41.2935 UAH MIN of DAY RANGE 41.1850 UAH. Просадка 10,85 коп, що відповідає очікуваному діапазону. Тож дочекався! Тут на майданчику Блумберга проходять реальні торги, є й інші посилання: для трейдерів і передплатників.
+ не забудьте!
А ще шаман знову зганьбився неосвіченістю, плюсонувши Вам, я йому вже вказував де правильні дані МБ, а він мінфінівською невідповідністю користується, як і іншою перекрученою "статистикою" з такими ж недолугими викладкамм
Багато слів.
Ви написали опівночі, на початку п'ятниці, що очікуєте падіння на 10-15 копійок "за сьогодні". Який тоді був курс?.. Який курс зараз?.. Чи він менше на 10-15 копійок?..
Visky написав:Дочекався! Просадка була у вказаному діапазоні впродовж сесії. Курс щодня знижується. Прогноз незмінний: думаю, в пн, вт зниження продовжиться
Де?.. За 7.03 курс впав на 1 копійку. Не на 10-15.
Ви неуважні: впродовж сесії Ось! https://www.bloomberg.com/quote/USDUAH:CUR PREV. CLOSE 41.2935 UAH MIN of DAY RANGE 41.1850 UAH. Просадка 10,85 коп, що відповідає очікуваному діапазону. Тож дочекався! Тут на майданчику Блумберга проходять реальні торги, є й інші посилання: для трейдерів і передплатників.
+ не забудьте!
А ще шаман знову зганьбився неосвіченістю, плюсонувши Вам, я йому вже вказував де правильні дані МБ, а він мінфінівською невідповідністю користується, як і іншою перекрученою "статистикою" з такими ж недолугими викладкамм
що значить вуж на сковорідці були окремі угоди по 41,18 - верещить, хоча фразу чекаю на зниження 10-15 коп зазвичай пишуть, коли мають на увазі початок-кінець дня, чи не так?
й так, Bloomberg й Мінфін показують різну динаміку курсу. в чому різниця - який середньоарифметичний, який середньозважений, хто знає?
а з приводу статистики - ти взагалі не ній не розумієшся, але чомусь намагаєшся подати себе як прогнозиста тому спробуй хоч в чомусь розібратися. я не надто злопам'ятний, можу підказати
Kravec_5 написав:Недільний офтоп.. Друзі, є питання-куплять чи не куплять?) Але не валюту, будинок літнім батькам. Зараз живуть нвюа п'ятому поверсі без ліфту( Питання виникло вже давно, але самі розумієте через що відтягується. І от зараз є непоганий будинок у Києві, але ці новини не дають прийняти остаточне рішення... А час минає.. В кого які думки про майбутнє нашої країни на найблищі 5 років? Варто інвестувати?
Я могу с абсолютной уверенностью предсказать, что за ближайшие 5 лет родители моложе не станут. Покупку дома, в данном случае, просто не стоит рассматривать как инвестицию. Другое дело, что содержание дома тоже потребует немалых усилий, но это решить деньгами проще. Надеюсь, дом одноэтажный или хотя бы имеет спальню на первом?
Kravec_5 написав:Недільний офтоп.. Друзі, є питання-куплять чи не куплять?) Але не валюту, будинок літнім батькам. Зараз живуть нвюа п'ятому поверсі без ліфту( Питання виникло вже давно, але самі розумієте через що відтягується. І от зараз є непоганий будинок у Києві, але ці новини не дають прийняти остаточне рішення... А час минає.. В кого які думки про майбутнє нашої країни на найблищі 5 років? Варто інвестувати?
Я могу с абсолютной уверенностью предсказать, что за ближайшие 5 лет родители моложе не станут. Покупку дома, в данном случае, просто не стоит рассматривать как инвестицию. Другое дело, что содержание дома тоже потребует немалых усилий, но это решить деньгами проще. Надеюсь, дом одноэтажный или хотя бы имеет спальню на первом?
Kravec_5 написав:Недільний офтоп.. Друзі, є питання-куплять чи не куплять?) Але не валюту, будинок літнім батькам. Зараз живуть нвюа п'ятому поверсі без ліфту( Питання виникло вже давно, але самі розумієте через що відтягується. І от зараз є непоганий будинок у Києві, але ці новини не дають прийняти остаточне рішення... А час минає.. В кого які думки про майбутнє нашої країни на найблищі 5 років? Варто інвестувати?
Я могу с абсолютной уверенностью предсказать, что за ближайшие 5 лет родители моложе не станут. Покупку дома, в данном случае, просто не стоит рассматривать как инвестицию. Другое дело, что содержание дома тоже потребует немалых усилий, но это решить деньгами проще. Надеюсь, дом одноэтажный или хотя бы имеет спальню на первом?
И подвал обязательно.
а может, все же западнее? - будет Вам и дача, и "запасной аєродом!"
Думал, может хотя бы на 1 грн. укрепит НБУ гривну Вашими молитвами! (уже планировал, откуда еще можно наскрести гривен для конвертации, "если что"?). Аналогично: ждал проседания фунта до 1,20 (к баксу), НО тот, дойдя до 1,22-1,23 -- рванул теперь уже под 1,30!
Аналитики Barclays представили анализ текущей рыночной динамики, отметив существенное смещение фокуса с доминирования тарифов на факторы экономического роста.
Они отметили, что хаотичное введение тарифов администрацией США снизило доверие к таким угрозам как к движущей силе рынка. В то же время Европа привлекла внимание после объявления Германией масштабного пакета фискальных стимулов, что означает потенциальный сдвиг в фискальной политике в пользу европейской экономики. Это изменение происходит на фоне ослабления экономических показателей США.
Аналитики Barclays подчеркнули, что хотя на стоимость доллара США влияют множество факторов, недавние события в Европе заметно снизили вероятность достижения паритета евро с долларом.
Также они указали, что локальные фискальные меры могут помочь смягчить негативное влияние потенциальных тарифных эффектов на валютные курсы и экономические показатели. При этом, они также отметили, что фискальная политика была значимым фактором в расхождении нейтральных процентных ставок, что исторически поддерживало доллар.