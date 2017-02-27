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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 10 бер, 2025 19:49
sergey_sryvkin написав:
Який тоді був курс?..
Який курс зараз?..
Чи він менше на 10-15 копійок?..
Я не писав про "зараз".
Все правильно написано було на початку доби пт:
на момент публікації PREV. CLOSE 41.2935 UAH
Протягом сесії MIN of DAY RANGE 41.1850 UAH.
Просадка 10,85 коп, що відповідає очікуваному діапазону.
Я не вказував час чи підсумкову точку.
Ваша уїдлива репліка: "не дочекалися" виявилася невідповідною, бо дочекався!
Дочекався і пішов ))
Мабуть Ви хотіли уколоти мене, але попали у просак.
Це так мило, вигулькнути, щоб намагатися дошкулити заднім числом без власного конструктиву.
А що прогнозували Ви? Нічого? То спробуйте, напишіть, запевняю, що я сміятися не буду, хорошим прогнозом є той, що збувається вже від 55-60%
Мене не бентажать щоденні коливання, бо основний мій прогноз піку 43,1-43.15 на сб 11.1 і подальше зниження курсу до літа, по сценарію 23 р. справджуються.
А якщо б не справдилися - теж не проблема, бо це лише прогноз, очікування
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Додано: Пон 10 бер, 2025 20:10
Shaman написав: Visky написав:
Чекаю сьогодні на чергове зниження $/₴ ще на 10-15 коп.
І в пн, вт теж, якщо Є/$ суттєво не просяде.
знову побачили просадку впродовж сесії? чи може треба скорегувати прогноз?
Читати вмієш?: "якщо Є/$ суттєво не просяде", а він просідав під час торгів з
1,0875 до 1,0805, це суттєво. Тож не ганьбись вчергове!
Почитай вище, це і до тебе відноситься.
Якось я тебе тут добряче вмив, розвінчавши твої недолугі викладки (міг і більше, але шкода часу), так на відміну від твоїх невідповідних "тверджень", я лише виклав мої власні очікування, не претендуючи на їхнє справдження й істину, як намагався видати свої ти. А воно вже з бубном танцює, смішно
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