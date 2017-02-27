sergey_sryvkin написав:Який тоді був курс?.. Який курс зараз?.. Чи він менше на 10-15 копійок?..
Я не писав про "зараз". Все правильно написано було на початку доби пт: на момент публікації PREV. CLOSE 41.2935 UAH Протягом сесії MIN of DAY RANGE 41.1850 UAH. Просадка 10,85 коп, що відповідає очікуваному діапазону. Я не вказував час чи підсумкову точку. Ваша уїдлива репліка: "не дочекалися" виявилася невідповідною, бо дочекався! Дочекався і пішов )) Мабуть Ви хотіли уколоти мене, але попали у просак. Це так мило, вигулькнути, щоб намагатися дошкулити заднім числом без власного конструктиву. А що прогнозували Ви? Нічого? То спробуйте, напишіть, запевняю, що я сміятися не буду, хорошим прогнозом є той, що збувається вже від 55-60% Мене не бентажать щоденні коливання, бо основний мій прогноз піку 43,1-43.15 на сб 11.1 і подальше зниження курсу до літа, по сценарію 23 р. справджуються. А якщо б не справдилися - теж не проблема, бо це лише прогноз, очікування
Visky написав:Я не вказував час чи підсумкову точку. Ваша уїдлива репліка: "не дочекалися" виявилася невідповідною, бо дочекався! Дочекався і пішов ))
Вибачте, але це не має жодного практичного сенсу, куди і коли особисто ви пішли і чого дочекались. Репліка моя зовсім не уїдлива, просто констатуюча факт. Кому і що ви намагаєтесь довести, я не дуже розумію.
Victor8 написав:Евро к доллару рванул очень серьезно, как-то очень даже неожиданно...
Путь к великой Америке ведет через мелкий доллар (с) мое Трампон ввели пошлину 50% на сталь и алюминий из Канады и повторил свою мантру про штат) Курс отражает риски рецессии крупнейшей экономики на момент, имхо