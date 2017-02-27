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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11833118341183511836>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2025?

Опитування проводиться до Вів 01 кві, 2025 13:39

Валютний ринок в контексті ДС 5.3 5 43
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
5%
2
41,00-41,50
12%
5
41,50-42,00
28%
12
42,00-42,50
23%
10
42,50-43,00
19%
8
43,00-43,50
5%
2
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
2%
1
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
5%
2
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 19:49

  sergey_sryvkin написав:Який тоді був курс?..
Який курс зараз?..
Чи він менше на 10-15 копійок?..

Я не писав про "зараз".
Все правильно написано було на початку доби пт:
на момент публікації PREV. CLOSE 41.2935 UAH
Протягом сесії MIN of DAY RANGE 41.1850 UAH.
Просадка 10,85 коп, що відповідає очікуваному діапазону.
Я не вказував час чи підсумкову точку.
Ваша уїдлива репліка: "не дочекалися" виявилася невідповідною, бо дочекався!
Дочекався і пішов ))
Мабуть Ви хотіли уколоти мене, але попали у просак.
Це так мило, вигулькнути, щоб намагатися дошкулити заднім числом без власного конструктиву.
А що прогнозували Ви? Нічого? То спробуйте, напишіть, запевняю, що я сміятися не буду, хорошим прогнозом є той, що збувається вже від 55-60%
Мене не бентажать щоденні коливання, бо основний мій прогноз піку 43,1-43.15 на сб 11.1 і подальше зниження курсу до літа, по сценарію 23 р. справджуються.
А якщо б не справдилися - теж не проблема, бо це лише прогноз, очікування
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 20:10

  Shaman написав:
  Visky написав:Чекаю сьогодні на чергове зниження $/₴ ще на 10-15 коп.
І в пн, вт теж, якщо Є/$ суттєво не просяде.

знову побачили просадку впродовж сесії? чи може треба скорегувати прогноз?

"якщо Є/$ суттєво не просяде", а він просідав під час торгів з
1,0875 до 1,0805, це суттєво.
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 10 бер, 2025 21:17

  Visky написав:Я не вказував час чи підсумкову точку.
Ваша уїдлива репліка: "не дочекалися" виявилася невідповідною, бо дочекався!
Дочекався і пішов ))

Вибачте, але це не має жодного практичного сенсу, куди і коли особисто ви пішли і чого дочекались.
Репліка моя зовсім не уїдлива, просто констатуюча факт.
Кому і що ви намагаєтесь довести, я не дуже розумію.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 14:38

Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 16:41

Евро к доллару рванул очень серьезно, как-то очень даже неожиданно...
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 19:58

  Victor8 написав:Евро к доллару рванул очень серьезно, как-то очень даже неожиданно...

Путь к великой Америке ведет через мелкий доллар (с) мое
Трампон ввели пошлину 50% на сталь и алюминий из Канады и повторил свою мантру про штат)
Курс отражает риски рецессии крупнейшей экономики на момент, имхо
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 14:51

M$GA

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:?
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 15:45

  centurionus написав:M$GA

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:?

нулів має бути три 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 04:06

  Shaman написав:
  centurionus написав:M$GA

:?

нулів має бути три 8)

Trump and watermelons?! :-D
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 11:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Гілка затихла, всі пішли купувати золото, яке пробило 3000.
vitaxa2006
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