|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 бер, 2025 11:48
vitaxa2006 написав:
Гілка затихла
Всі тихо чекають 30-тиденного перемир'я, яке навряд чи дуже змінить курс долара...
А от якщо б вже підписали "кінець війни" - оооооо, тоді би було цікавіше...
Цікавіше дивитись, як димлять кеди людей з мішками гривні😁
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7751
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 241 раз.
- Подякували: 963 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|35711
|37468860
|
|
|2119
|13399831
|
|
|7978
|23304411
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|