Всі тихо чекають 30-тиденного перемир'я, яке навряд чи дуже змінить курс долара...
А от якщо б вже підписали "кінець війни" - оооооо, тоді би було цікавіше...
Цікавіше дивитись, як димлять кеди людей з мішками гривні😁
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 бер, 2025 11:48
Свято наближається?©)))
Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:37
Re: Валютний ринок в контексті ДС
ИМХО що б не підписали, то в цьому році з курсом все буде нормально.
От коли оголосять, що "в наступному році замість 40 млрд. необхідної допомоги ми отримаємо всього 15-20 і тому треба економити" от тоді почнется диміння кед.
Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:48
це не жарти - є ідеї друканути нову бумажку 250$ із пикою рижого клоуна
Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:06
За крок до перевороту думок©
Треба нашому підкинути ідею)) друканути 5ти-тисячну купюру з зображенням "втомленого, але надпотужного"
А що? Через декілька років може бути пенсія не 4К, а 40Кгрн!
Правда, тоді і помідори з огірками(ТЕПЛИЧНІ) будуть не по 120грн, а по 1200грн
п.с.
Цікаво, мабуть що пох, чи тепла зима, чи холодна/морозна - а на теплиці воно не впливає(судячи з цін на тепличну продукцію)
Чи якщо б була морозна вся зима, то помідори б продавали пА300-400?
Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:45
таке враження, що чим гірше буде в Україні, тим тобі веселіше...
а пенсія тобі не світить я так розумію - лише мінімальна соціальна допомога...
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