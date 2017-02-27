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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11833118341183511836

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2025?

Опитування проводиться до Вів 01 кві, 2025 13:39

Валютний ринок в контексті ДС 5.3 5 44
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
5%
2
41,00-41,50
11%
5
41,50-42,00
27%
12
42,00-42,50
25%
11
42,50-43,00
18%
8
43,00-43,50
5%
2
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
2%
1
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
5%
2
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 11:48

Свято наближається?©)))

  vitaxa2006 написав:Гілка затихла
Всі тихо чекають 30-тиденного перемир'я, яке навряд чи дуже змінить курс долара...
А от якщо б вже підписали "кінець війни" - оооооо, тоді би було цікавіше...
Цікавіше дивитись, як димлять кеди людей з мішками гривні😁
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:А от якщо б вже підписали "кінець війни" - оооооо, тоді би було цікавіше...

ИМХО що б не підписали, то в цьому році з курсом все буде нормально.
От коли оголосять, що "в наступному році замість 40 млрд. необхідної допомоги ми отримаємо всього 15-20 і тому треба економити" от тоді почнется диміння кед.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 12:48

  centurionus написав:M$GA

Зображення

:?



це не жарти - є ідеї друканути нову бумажку 250$ із пикою рижого клоуна

https://www.independent.co.uk/news/worl ... 05694.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:06

За крок до перевороту думок©

  greenozon написав:
  centurionus написав:M$GA

Зображення

:?


це не жарти - є ідеї друканути нову бумажку 250$ із пикою рижого клоуна

https://www.independent.co.uk/news/worl ... 05694.html
Треба нашому підкинути ідею)) друканути 5ти-тисячну купюру з зображенням "втомленого, але надпотужного" :mrgreen:

А що? Через декілька років може бути пенсія не 4К, а 40Кгрн! :lol:

Правда, тоді і помідори з огірками(ТЕПЛИЧНІ) будуть не по 120грн, а по 1200грн :mrgreen:

п.с.
Цікаво, мабуть що пох, чи тепла зима, чи холодна/морозна - а на теплиці воно не впливає(судячи з цін на тепличну продукцію)

Чи якщо б була морозна вся зима, то помідори б продавали пА300-400? :D
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 13:45

  Успіх написав:Треба нашому підкинути ідею)) друканути 5ти-тисячну купюру з зображенням "втомленого, але надпотужного" :mrgreen:

А що? Через декілька років може бути пенсія не 4К, а 40Кгрн! :lol:

Правда, тоді і помідори з огірками(ТЕПЛИЧНІ) будуть не по 120грн, а по 1200грн :mrgreen:

п.с.
Цікаво, мабуть що пох, чи тепла зима, чи холодна/морозна - а на теплиці воно не впливає(судячи з цін на тепличну продукцію)

Чи якщо б була морозна вся зима, то помідори б продавали пА300-400? :D

таке враження, що чим гірше буде в Україні, тим тобі веселіше...

а пенсія тобі не світить я так розумію - лише мінімальна соціальна допомога...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:06

  Shaman написав:
а пенсія тобі не світить я так розумію - лише мінімальна соціальна допомога...



а ті хто закордоном , я так розумію будуть теж отримувати там пенсію чи соціалку і в Украні зможуть також оформити?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:16

  Успіх написав:
  greenozon написав:
  centurionus написав:M$GA

Зображення

:?


це не жарти - є ідеї друканути нову бумажку 250$ із пикою рижого клоуна

https://www.independent.co.uk/news/worl ... 05694.html
Треба нашому підкинути ідею)) друканути 5ти-тисячну купюру з зображенням "втомленого, але надпотужного" :mrgreen:

А що? Через декілька років може бути пенсія не 4К, а 40Кгрн! :lol:

Правда, тоді і помідори з огірками(ТЕПЛИЧНІ) будуть не по 120грн, а по 1200грн :mrgreen:

п.с.
Цікаво, мабуть що пох, чи тепла зима, чи холодна/морозна - а на теплиці воно не впливає(судячи з цін на тепличну продукцію)

Чи якщо б була морозна вся зима, то помідори б продавали пА300-400? :D

Любий друже.
На ціну в Україні впливає купівельна спроможність і конкуренція.
Забудьте про норму прибутку в сг))
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:41

  Raymond написав:
  Shaman написав:
а пенсія тобі не світить я так розумію - лише мінімальна соціальна допомога...



а ті хто закордоном , я так розумію будуть теж отримувати там пенсію чи соціалку і в Украні зможуть також оформити?

Звичайно. Бо ці люди не просто люблять Україну. Вони професійно її люблять.
Навуходоносор
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