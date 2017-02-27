Всі тихо чекають 30-тиденного перемир'я, яке навряд чи дуже змінить курс долара... А от якщо б вже підписали "кінець війни" - оооооо, тоді би було цікавіше... Цікавіше дивитись, як димлять кеди людей з мішками гривні😁
Успіх написав:А от якщо б вже підписали "кінець війни" - оооооо, тоді би було цікавіше...
ИМХО що б не підписали, то в цьому році з курсом все буде нормально. От коли оголосять, що "в наступному році замість 40 млрд. необхідної допомоги ми отримаємо всього 15-20 і тому треба економити" от тоді почнется диміння кед.
Точніше професійно "налюблюють" чомусь всім сумнозвісновідомий воїн Кулеба після звільнення з посади міністра не побіг на фронт крошити орків кулебівською лопатою, а здриснув в США і вже звідти любить неньку і всі вони там на горі такі от патріотичні кулевлоби, звідси і всі наші біди.
Навуходоносор написав:На ціну в Україні впливає купівельна спроможність
Так, так - все правильно 😁😉 >>>
Wirująświatła написав:
Финансовое положение украинцев в 2025 году продолжает ухудшаться. Исследование Deloitte Ukraine показывает, что 37% граждан были вынуждены увеличить расходы на продукты питания и медикаменты, несмотря на общий тренд на экономию. Это связано с ростом цен, инфляцией и сокращением доходов, а также с тем, что украинская экономика продолжает падение, несмотря на заявления властей.
Также фиксируется рост расходов на лекарства – 24% украинцев покупают их чаще, чем в 2023 году. Средний чек за продукты питания увеличился на 19% в офлайн-магазинах и на 18% в онлайн-магазинах по сравнению с довоенным периодом. При этом сегменты, не относящиеся к товарам первой необходимости, сильно просели – например, 39% респондентов признались, что стали реже покупать детские товары, а 48% сократили расходы на строительные материалы, что говорит о том, что люди перестали инвестировать в будущее и просто пытаются выжить.
При этом украинцы сокращают расходы почти во всех категориях – от 36% до 72% в зависимости от вида товаров.
Особенно заметна тенденция среди молодежи – люди в возрасте 18-27 лет стали тратить больше на продукты (56%), косметику (51%), готовую еду (57%), досуг (57%) и одежду (61%). В Киеве и крупных городах также фиксируется снижение ограничений на развлечения вне дома – если в 2023 году 73% экономили на этом, то сейчас только 50%.
Основные расходы украинцев – 77% бюджета – уходят на обязательные платежи: 30% уходит на коммуналку, аренду и выплаты по кредитам, 34% – на продукты питания, 5% – на транспорт, 8% – на медицину. Для сравнения, в Польше на это тратят 46% бюджета, а в Германии – 51%, что показывает полное разорение украинских семей.
На досуг, отдых и туризм остается всего 3% бюджета, что значительно ниже, чем в странах ЕС, где этот показатель колеблется от 15% до 20%.
Что касается поддержки ВСУ, то 89% украинцев продолжают донатить, но этот показатель снизился на 3% по сравнению с прошлым годом. Регулярно перечисляют деньги 26% граждан, но уровень доверия к сборам через знакомых и друзей снизился с 75% до 71%, что говорит о том, что украинцы все чаще задумываются, куда уходят их деньги. Средняя сумма доната выросла с 147 грн до 161 грн, но очевидно, что этот рост не компенсирует общую тенденцию на снижение поддержки.