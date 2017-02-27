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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 бер, 2025 17:07
Успіх написав:тихо чекають 30-тиденного перемир'я, яке навряд
навряд
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flysoulfly
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 17:12
greenozon написав:
це не жарти - є ідеї друканути нову бумажку 250$ із пикою рижого клоуна
нагадали старий анек про Чапаєва, що друканув фальшиві 15 карбованців, та послав Пєтьку на вулицю розміняти.
- Ну що, розміняв?..
- Ага... 8 та 7..
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 17:13
Навуходоносор написав: Victor8 написав:
Евро к доллару рванул очень серьезно, как-то очень даже неожиданно...
Путь к великой Америке ведет через мелкий доллар (с) мое
Трампон ввели пошлину 50% на сталь и алюминий из Канады и повторил свою мантру про штат)
Курс отражает риски рецессии крупнейшей экономики на момент, имхо
где/когда локальная Говерла? когда из € в $ переворачиваться?
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 23:31
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 23:42
Yuri_61 написав:
питання: якого чорта у кого в грудні такі апетити були на долар
У всіх: люди отримують премії / 13 зарплати, фірми отримують платежі із бюджету, торговці закуповуют імпорт після всяких Чорних п'ятниць ...
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Додано: Суб 15 бер, 2025 08:07
До середини січня зазвичайй ріст. Потім стає дешевше
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