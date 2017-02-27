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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11834118351183611837

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2025?

Опитування проводиться до Вів 01 кві, 2025 13:39

Валютний ринок в контексті ДС 5.3 5 44
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
5%
2
41,00-41,50
11%
5
41,50-42,00
27%
12
42,00-42,50
25%
11
42,50-43,00
18%
8
43,00-43,50
5%
2
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
2%
1
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
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0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
5%
2
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 17:07

Успіх написав:тихо чекають 30-тиденного перемир'я, яке навряд
навряд
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 17:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  greenozon написав:це не жарти - є ідеї друканути нову бумажку 250$ із пикою рижого клоуна

нагадали старий анек про Чапаєва, що друканув фальшиві 15 карбованців, та послав Пєтьку на вулицю розміняти.
- Ну що, розміняв?..
- Ага... 8 та 7.. :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 17:13

  Навуходоносор написав:
  Victor8 написав:Евро к доллару рванул очень серьезно, как-то очень даже неожиданно...

Путь к великой Америке ведет через мелкий доллар (с) мое
Трампон ввели пошлину 50% на сталь и алюминий из Канады и повторил свою мантру про штат)
Курс отражает риски рецессии крупнейшей экономики на момент, имхо

где/когда локальная Говерла? когда из € в $ переворачиваться?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 23:31

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 23:35

  greenozon написав:Зображення

питання: якого чорта у кого в грудні такі апетити були на долар
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 23:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:питання: якого чорта у кого в грудні такі апетити були на долар

У всіх: люди отримують премії / 13 зарплати, фірми отримують платежі із бюджету, торговці закуповуют імпорт після всяких Чорних п'ятниць ...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 08:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

До середини січня зазвичайй ріст. Потім стає дешевше
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 09:22

  Yuri_61 написав:
  greenozon написав:Зображення

питання: якого чорта у кого в грудні такі апетити були на долар

Звісно, [до]розкрадання бюджету. Були дані по витратах бюджету в той період: орієнтовно +200 млрд грн. Співпадає зі збільшенням розміру інтервенцій, як видно.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 11:09

  centurionus написав:
  Yuri_61 написав:
  greenozon написав:Зображення

питання: якого чорта у кого в грудні такі апетити були на долар

Звісно, [до]розкрадання бюджету. Були дані по витратах бюджету в той період: орієнтовно +200 млрд грн. Співпадає зі збільшенням розміру інтервенцій, як видно.

Погоджуюся.
Якщо по товарних групах у грудні аномальна активність - то це проект/закупівля для держустанов.
Звичайно, прибуток ВСІ намагаються зафіксувати, по традиції, як казав ДС, у старий надійний долар...
..скільки вже ДС нема?...
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 11:21

  flysoulfly написав:
  Навуходоносор написав:
  Victor8 написав:Евро к доллару рванул очень серьезно, как-то очень даже неожиданно...

Путь к великой Америке ведет через мелкий доллар (с) мое
Трампон ввели пошлину 50% на сталь и алюминий из Канады и повторил свою мантру про штат)
Курс отражает риски рецессии крупнейшей экономики на момент, имхо

где/когда локальная Говерла? когда из € в $ переворачиваться?

можна починати усредняться
flyman
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