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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11835118361183711838

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2025?

Опитування проводиться до Вів 01 кві, 2025 13:39

Валютний ринок в контексті ДС 5.3 5 44
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
5%
2
41,00-41,50
11%
5
41,50-42,00
27%
12
42,00-42,50
25%
11
42,50-43,00
18%
8
43,00-43,50
5%
2
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
2%
1
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
5%
2
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 13:26

  greenozon написав:
  centurionus написав:M$GA

Зображення

:?



це не жарти - є ідеї друканути нову бумажку 250$ із пикою рижого клоуна

https://www.independent.co.uk/news/worl ... 05694.html


А шо робить...?

От ще чверть століття тому ті 50тищ між сусідніми пальцями вміщались:
Зображення
😳🙀😱


А зараз шо...
Їх ледь цілою рукою втримаєш. 😒
А через тиси як перепливати...
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 13:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Bobua написав:
  greenozon написав:
  centurionus написав:M$GA

Зображення

:?



це не жарти - є ідеї друканути нову бумажку 250$ із пикою рижого клоуна

https://www.independent.co.uk/news/worl ... 05694.html


А шо робить...?

От ще чверть століття тому ті 50тищ між сусідніми пальцями вміщались:
Зображення



А зараз шо...
Їх ледь цілою рукою втримаєш.
А через тиси як перепливати...
25 років тому купюри були такі саме як зараз, і 5 пачок були такі самі по розміру. А в кіно постійно ляпи, в них і мільон в тоненький кейс влазить без проблем
Faceless
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  #<1 ... 11835118361183711838
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