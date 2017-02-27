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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 бер, 2025 13:26
А шо робить...?
От ще чверть століття тому ті 50тищ між сусідніми пальцями вміщались:
😳🙀😱
А зараз шо...
Їх ледь цілою рукою втримаєш. 😒
А через тиси як перепливати...
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Bobua
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Додано: Суб 15 бер, 2025 13:49
Bobua написав:
А шо робить...?
От ще чверть століття тому ті 50тищ між сусідніми пальцями вміщались:
А зараз шо...
Їх ледь цілою рукою втримаєш.
А через тиси як перепливати...
25 років тому купюри були такі саме як зараз, і 5 пачок були такі самі по розміру. А в кіно постійно ляпи, в них і мільон в тоненький кейс влазить без проблем
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Додано: Суб 15 бер, 2025 15:09
greenozon написав: Visky написав: Visky написав:
Як і передбачалося, курс $/₴ продовжує зростати. Завтра очікую продовження підйому, мабуть в межах +10 коп, тим більше на фоні падіння Є/$ до 1,0225, зараз 1,025
Все по плану, навіть дивно
що там по євро-прогнозам, буде паритет?
Нє, не буде!
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Додано: Суб 15 бер, 2025 15:23
Bobua написав:
А шо робить...?От ще чверть століття тому ті 50тищ між сусідніми пальцями вміщались:
😳🙀😱
А зараз шо...
Їх ледь цілою рукою втримаєш. 😒
А через тиси як перепливати...
Наразі бамага стала толще?
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