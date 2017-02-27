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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11836118371183811839>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2025?

Опитування проводиться до Вів 01 кві, 2025 13:39

Валютний ринок в контексті ДС 5.3 5 44
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
5%
2
41,00-41,50
11%
5
41,50-42,00
27%
12
42,00-42,50
25%
11
42,50-43,00
18%
8
43,00-43,50
5%
2
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
2%
1
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
5%
2
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 13:26

  greenozon написав:
  centurionus написав:M$GA

Зображення

:?



це не жарти - є ідеї друканути нову бумажку 250$ із пикою рижого клоуна

https://www.independent.co.uk/news/worl ... 05694.html


А шо робить...?

От ще чверть століття тому ті 50тищ між сусідніми пальцями вміщались:
Зображення
😳🙀😱


А зараз шо...
Їх ледь цілою рукою втримаєш. 😒
А через тиси як перепливати...
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 13:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Bobua написав:
  greenozon написав:
  centurionus написав:M$GA

Зображення

:?



це не жарти - є ідеї друканути нову бумажку 250$ із пикою рижого клоуна

https://www.independent.co.uk/news/worl ... 05694.html


А шо робить...?

От ще чверть століття тому ті 50тищ між сусідніми пальцями вміщались:
Зображення



А зараз шо...
Їх ледь цілою рукою втримаєш.
А через тиси як перепливати...
25 років тому купюри були такі саме як зараз, і 5 пачок були такі самі по розміру. А в кіно постійно ляпи, в них і мільон в тоненький кейс влазить без проблем
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 15:09

  greenozon написав:
  Visky написав:
  Visky написав:Як і передбачалося, курс $/₴ продовжує зростати. Завтра очікую продовження підйому, мабуть в межах +10 коп, тим більше на фоні падіння Є/$ до 1,0225, зараз 1,025
Все по плану, навіть дивно


що там по євро-прогнозам, буде паритет?

Нє, не буде!
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 15:23

  Bobua написав:
  greenozon написав:
  centurionus написав:M$GA

Зображення

:?



це не жарти - є ідеї друканути нову бумажку 250$ із пикою рижого клоуна

https://www.independent.co.uk/news/worl ... 05694.html


А шо робить...?

От ще чверть століття тому ті 50тищ між сусідніми пальцями вміщались:
Зображення
😳🙀😱


А зараз шо...
Їх ледь цілою рукою втримаєш. 😒
А через тиси як перепливати...

Наразі бамага стала толще?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 19:19

  Vadim_ написав:
  Bobua написав:А шо робить...?

От ще чверть століття тому ті 50тищ між сусідніми пальцями вміщались:
Зображення
😳🙀😱


А зараз шо...
Їх ледь цілою рукою втримаєш. 😒
А через тиси як перепливати...

Наразі бамага стала толще?


Bobuа, думаю, пишет о том, что сейчас крупнономинальные баксы - можно найти лишь у коллекционеров (и ст0ят они от 10-12 номиналов), ХОТЯ портрет Гранта вроде - изначально был на 50 баксах и не менялся... Т.е., в эпизоде из фильма 50 Грантов = 2500 баксов, а НЕ 50 т. (т.е., 1-тыс.купюрами) как написано в комментах.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%A8%D0%90
И, напр.:
https://currency.ha.com/itm/small-size/ ... ion-120115

Кстати, где-то встречал, что 100т. купюра, напр., предназначалась для межбанковских расчетов и запрещена к вывозу из США.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 20:19

  Миша-клиент написав:
  Vadim_ написав:
  Bobua написав:А шо робить...?

От ще чверть століття тому ті 50тищ між сусідніми пальцями вміщались:
Зображення
😳🙀😱


А зараз шо...
Їх ледь цілою рукою втримаєш. 😒
А через тиси як перепливати...

Наразі бамага стала толще?


Bobuа, думаю, пишет о том, что сейчас крупнономинальные баксы - можно найти лишь у коллекционеров (и ст0ят они от 10-12 номиналов), ХОТЯ портрет Гранта вроде - изначально был на 50 баксах и не менялся... Т.е., в эпизоде из фильма 50 Грантов = 2500 баксов, а НЕ 50 т. (т.е., 1-тыс.купюрами) как написано в комментах.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%A8%D0%90
И, напр.:
https://currency.ha.com/itm/small-size/ ... ion-120115

Кстати, где-то встречал, что 100т. купюра, напр., предназначалась для межбанковских расчетов и запрещена к вывозу из США.

fifty grand - це все-таки 50 куо 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 20:32

  Навуходоносор написав:
  centurionus написав:
  Yuri_61 написав:питання: якого чорта у кого в грудні такі апетити були на долар

Звісно, [до]розкрадання бюджету. Були дані по витратах бюджету в той період: орієнтовно +200 млрд грн. Співпадає зі збільшенням розміру інтервенцій, як видно.

Погоджуюся.
Якщо по товарних групах у грудні аномальна активність - то це проект/закупівля для держустанов.
Звичайно, прибуток ВСІ намагаються зафіксувати, по традиції, як казав ДС, у старий надійний долар...
..скільки вже ДС нема?...

трохи дивно, що в березні згадали про грудень, який вже давно обговорили.

купівля валюти населенням в грудні була такою ж, як й в жовтні-листопаді, тому ніхто нічого додатково не фіксував. таке збільшення інтервенцій було обумовлено значним зростанням попиту на валюту клієнтів банків. були дні коли попит перевищував звичайний в 2-3 рази. витрати бюджету в грудні теж зросли. тому більше схоже, що були великі закупівлі, про які публічно не кажуть, пов'язані з війною.

але так пафосно звучить - "розкрадають бюджет" :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 21:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

треба накидати цифр - а то трохи пусто 8)

щось й я січень пропустив :oops:
по наявній гривні
готівка - в січні готівка зменшилася на 29 ярдів грн, до 794 ярди, й за лютий ще припала на 2, й стала дорівнювати 792 ярди грн

безготівка - отут йдуть гойдалки. в січні безготівка зменшилася на 56 ярдів грн до 722 ярди грн, а от в лютому збільшилася на 72 ярди грн - до 794 ярди грн. в березні до - речі теж припадала взагалі до 707 ярди грн. це суттєві коливання. причина коливань - співставність валютних інтервенцій та витрат бюджету. в січні інтервенції ще склали значну цифру 158 ярдів грн, а бюджет додав лише 76 ярди грн. в лютому навпаки - інтервенції склали лише 126 ярди грн, а бюджет витрати на 188 ярди більше.

взагалі таке враження, що наразі 700 ярдів грн в банківській системі- це той рівень, нижче якого ми не падаємо
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 21:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

тепер подивимось в розрізі залишків на рахунках

залишки коштів в юридичних осіб в січні впали на 60 ярдів грн до 1 029 ярди грн, але в лютому вже підросли на 24 ярди грн, до 1 053 ярди грн.

залишки коштів у фізичних осіб в січні зменшилися на 2 ярди грн, а в лютому зросли на 18 рядів грн. на кінець лютого вони склали 811 ярдів грн.

валюта в на рахунках населення зростає, але дуже помірно з 10 ярдів дол на 1 січня до 10,1 ярди дол на кінець лютого.

що бачимо - по-перше, давно такого не було, але зростання загальної кількості безготівки - 72 ярди грн більше ніж зростання на рахунках - 42 ярди грн. це виникло тому, що в лютому зменшився рівень гривневих ОВДП - на 25 ярдів грн. тобто держава в лютому не залучала кошти, а навпаки витрачала на погашення ОВДП.

й ще момент - оці всі розповіді, що населення не довіряє гривні й переводить в валюти - цифри це не підтверджують. гривневі залишки продовжують збільшуватися у населення теж. безготівкова валюта збільшується набагато повільніше.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 21:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:fifty grand - це все-таки 50 куо


Та я теж так думав...
В інших фільмах це слово зустрічалось саме в значенні тисячі.

До речі, сопранам у цьому серіалі глядачі люлей виписали 😂, мабуть, бо в наступній серії вони вже виправились.

От пачка із 75тищ -- вже схожа на правду. 😂
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Bobua
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