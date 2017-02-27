Yuri_61 написав:питання: якого чорта у кого в грудні такі апетити були на долар
Звісно, [до]розкрадання бюджету. Були дані по витратах бюджету в той період: орієнтовно +200 млрд грн. Співпадає зі збільшенням розміру інтервенцій, як видно.
Погоджуюся. Якщо по товарних групах у грудні аномальна активність - то це проект/закупівля для держустанов. Звичайно, прибуток ВСІ намагаються зафіксувати, по традиції, як казав ДС, у старий надійний долар... ..скільки вже ДС нема?...
трохи дивно, що в березні згадали про грудень, який вже давно обговорили.
купівля валюти населенням в грудні була такою ж, як й в жовтні-листопаді, тому ніхто нічого додатково не фіксував. таке збільшення інтервенцій було обумовлено значним зростанням попиту на валюту клієнтів банків. були дні коли попит перевищував звичайний в 2-3 рази. витрати бюджету в грудні теж зросли. тому більше схоже, що були великі закупівлі, про які публічно не кажуть, пов'язані з війною.
щось й я січень пропустив по наявній гривні готівка - в січні готівка зменшилася на 29 ярдів грн, до 794 ярди, й за лютий ще припала на 2, й стала дорівнювати 792 ярди грн
безготівка - отут йдуть гойдалки. в січні безготівка зменшилася на 56 ярдів грн до 722 ярди грн, а от в лютому збільшилася на 72 ярди грн - до 794 ярди грн. в березні до - речі теж припадала взагалі до 707 ярди грн. це суттєві коливання. причина коливань - співставність валютних інтервенцій та витрат бюджету. в січні інтервенції ще склали значну цифру 158 ярдів грн, а бюджет додав лише 76 ярди грн. в лютому навпаки - інтервенції склали лише 126 ярди грн, а бюджет витрати на 188 ярди більше.
взагалі таке враження, що наразі 700 ярдів грн в банківській системі- це той рівень, нижче якого ми не падаємо
залишки коштів в юридичних осіб в січні впали на 60 ярдів грн до 1 029 ярди грн, але в лютому вже підросли на 24 ярди грн, до 1 053 ярди грн.
залишки коштів у фізичних осіб в січні зменшилися на 2 ярди грн, а в лютому зросли на 18 рядів грн. на кінець лютого вони склали 811 ярдів грн.
валюта в на рахунках населення зростає, але дуже помірно з 10 ярдів дол на 1 січня до 10,1 ярди дол на кінець лютого.
що бачимо - по-перше, давно такого не було, але зростання загальної кількості безготівки - 72 ярди грн більше ніж зростання на рахунках - 42 ярди грн. це виникло тому, що в лютому зменшився рівень гривневих ОВДП - на 25 ярдів грн. тобто держава в лютому не залучала кошти, а навпаки витрачала на погашення ОВДП.
й ще момент - оці всі розповіді, що населення не довіряє гривні й переводить в валюти - цифри це не підтверджують. гривневі залишки продовжують збільшуватися у населення теж. безготівкова валюта збільшується набагато повільніше.