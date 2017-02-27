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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 15 бер, 2025 21:45
й по валютним інтервенціям
загалом валютні інтервенції в лютому склали 3,1
ярди доларів, до того великі розбіжності по тижням - від 454
млн дол до 1 191
млн дол. загалом валютні надходження збільшилися й близькі до рівня 4 кварталу 2024. бачимо, що в окремі дні виникає кратний попит на валюти, що напевне пов'язано з державними закупівлями
дефіцит операцій клієнтів банків трохи менший, ніж в січні 1,7
ярдів дол. значно скоротилася купівля готівкової валюти. якщо в січні цей показник склав 1 290
млн дол (на рівні 4 кварталу), то в лютому - лише 835
млн дол (повертаючись до теми "населення скуповує валюту"
).
за два тижня березня тижневі валютні інтервенції тримаються на рівні 514-545
млн дол, що є низьким показником як на поточну ситуацію. це обумовлено ще збільшенням валютних надходжень в березні при помірному попиті на валюту
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Shaman
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Додано: Нед 16 бер, 2025 08:27
Shaman написав:
й по валютним інтервенціям
загалом валютні інтервенції в лютому склали 3,1
ярди доларів, до того великі розбіжності по тижням - від 454
млн дол до 1 191
млн дол. загалом валютні надходження збільшилися й близькі до рівня 4 кварталу 2024. бачимо, що в окремі дні виникає кратний попит на валюти, що напевне пов'язано з державними закупівлями
дефіцит операцій клієнтів банків трохи менший, ніж в січні 1,7
ярдів дол. значно скоротилася купівля готівкової валюти. якщо в січні цей показник склав 1 290
млн дол (на рівні 4 кварталу), то в лютому - лише 835
млн дол (повертаючись до теми "населення скуповує валюту"
).
за два тижня березня тижневі валютні інтервенції тримаються на рівні 514-545
млн дол, що є низьким показником як на поточну ситуацію. це обумовлено ще збільшенням валютних надходжень в березні при помірному попиті на валюту
Можна очікувати, що буде дешевше.
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Investor_K
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Додано: Нед 16 бер, 2025 09:23
Investor_K написав: Shaman написав:
й по валютним інтервенціям
загалом валютні інтервенції в лютому склали 3,1
ярди доларів, до того великі розбіжності по тижням - від 454
млн дол до 1 191
млн дол. загалом валютні надходження збільшилися й близькі до рівня 4 кварталу 2024. бачимо, що в окремі дні виникає кратний попит на валюти, що напевне пов'язано з державними закупівлями
дефіцит операцій клієнтів банків трохи менший, ніж в січні 1,7
ярдів дол. значно скоротилася купівля готівкової валюти. якщо в січні цей показник склав 1 290
млн дол (на рівні 4 кварталу), то в лютому - лише 835
млн дол (повертаючись до теми "населення скуповує валюту"
).
за два тижня березня тижневі валютні інтервенції тримаються на рівні 514-545
млн дол, що є низьким показником як на поточну ситуацію. це обумовлено ще збільшенням валютних надходжень в березні при помірному попиті на валюту
Можна очікувати, що буде дешевше.
не певен. тобто зрозуміло, чому курс долару падає - але чи буде подальше падіння?
для прогнозування не вистачає інфо - ми не знаємо, на відміну від НБУ, розміри військових закупівель й не бачимо реальний торговий баланс. по друге й головне - курс рухається не сам - його рухає НБУ. тому результат залежить від того, які ВИСНОВКИ зробить НБУ з поточної ситуації й яка його мета?
ІМХО, я все одно бачу, що було б логічним девал за 2025 рік - на рівні не менше 10%. бо всі підстави для девалу є, але щоб не спровокувати паніку - гривня має бути трохи вигіднішою. але так, я прихильник консервативних прогнозів
а поточні коливання можуть бути, щоб показати, що в нас керована ГНУЧКІСТЬ - хоче ключове слово тут КЕРОВАНА
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Shaman
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