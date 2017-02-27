й по валютним інтервенціям загалом валютні інтервенції в лютому склали 3,1 ярди доларів, до того великі розбіжності по тижням - від 454 млн дол до 1 191 млн дол. загалом валютні надходження збільшилися й близькі до рівня 4 кварталу 2024. бачимо, що в окремі дні виникає кратний попит на валюти, що напевне пов'язано з державними закупівлями
дефіцит операцій клієнтів банків трохи менший, ніж в січні 1,7 ярдів дол. значно скоротилася купівля готівкової валюти. якщо в січні цей показник склав 1 290 млн дол (на рівні 4 кварталу), то в лютому - лише 835 млн дол (повертаючись до теми "населення скуповує валюту" ).
за два тижня березня тижневі валютні інтервенції тримаються на рівні 514-545 млн дол, що є низьким показником як на поточну ситуацію. це обумовлено ще збільшенням валютних надходжень в березні при помірному попиті на валюту
Shaman написав:й по валютним інтервенціям загалом валютні інтервенції в лютому склали 3,1 ярди доларів, до того великі розбіжності по тижням - від 454 млн дол до 1 191 млн дол. загалом валютні надходження збільшилися й близькі до рівня 4 кварталу 2024. бачимо, що в окремі дні виникає кратний попит на валюти, що напевне пов'язано з державними закупівлями
дефіцит операцій клієнтів банків трохи менший, ніж в січні 1,7 ярдів дол. значно скоротилася купівля готівкової валюти. якщо в січні цей показник склав 1 290 млн дол (на рівні 4 кварталу), то в лютому - лише 835 млн дол (повертаючись до теми "населення скуповує валюту" ).
за два тижня березня тижневі валютні інтервенції тримаються на рівні 514-545 млн дол, що є низьким показником як на поточну ситуацію. це обумовлено ще збільшенням валютних надходжень в березні при помірному попиті на валюту
Shaman написав:й по валютним інтервенціям загалом валютні інтервенції в лютому склали 3,1 ярди доларів, до того великі розбіжності по тижням - від 454 млн дол до 1 191 млн дол. загалом валютні надходження збільшилися й близькі до рівня 4 кварталу 2024. бачимо, що в окремі дні виникає кратний попит на валюти, що напевне пов'язано з державними закупівлями
дефіцит операцій клієнтів банків трохи менший, ніж в січні 1,7 ярдів дол. значно скоротилася купівля готівкової валюти. якщо в січні цей показник склав 1 290 млн дол (на рівні 4 кварталу), то в лютому - лише 835 млн дол (повертаючись до теми "населення скуповує валюту" ).
за два тижня березня тижневі валютні інтервенції тримаються на рівні 514-545 млн дол, що є низьким показником як на поточну ситуацію. це обумовлено ще збільшенням валютних надходжень в березні при помірному попиті на валюту
Можна очікувати, що буде дешевше.
не певен. тобто зрозуміло, чому курс долару падає - але чи буде подальше падіння?
для прогнозування не вистачає інфо - ми не знаємо, на відміну від НБУ, розміри військових закупівель й не бачимо реальний торговий баланс. по друге й головне - курс рухається не сам - його рухає НБУ. тому результат залежить від того, які ВИСНОВКИ зробить НБУ з поточної ситуації й яка його мета?
ІМХО, я все одно бачу, що було б логічним девал за 2025 рік - на рівні не менше 10%. бо всі підстави для девалу є, але щоб не спровокувати паніку - гривня має бути трохи вигіднішою. але так, я прихильник консервативних прогнозів
а поточні коливання можуть бути, щоб показати, що в нас керована ГНУЧКІСТЬ - хоче ключове слово тут КЕРОВАНА
Shaman написав: трохи дивно, що в березні згадали про грудень, який вже давно обговорили.
купівля валюти населенням в грудні була такою ж, як й в жовтні-листопаді, тому ніхто нічого додатково не фіксував. таке збільшення інтервенцій було обумовлено значним зростанням попиту на валюту клієнтів банків. були дні коли попит перевищував звичайний в 2-3 рази. витрати бюджету в грудні теж зросли. тому більше схоже, що були великі закупівлі, про які публічно не кажуть, пов'язані з війною.
але так пафосно звучить - "розкрадають бюджет"
Звісно, так все й було. Замовили N невидимих зорепланів на планеті рожевих поні Гугнявія. Також бойові барабани-тамтами в сховища. Також оплатили купу млрд. підприємствам, оформленим на наркоманів /безхатченків з Кривого Рогу, будівництво недоземлянок неподалік ЛБЗ по ціні фортів а-ля Буайяр. Схаменіться. І без війни наприкінці кожного року відбувалося те ж саме. З часів кучма. Вивчаємо "авральні" закупівлі в листопаді-грудні. Все там досить "прозорРо".