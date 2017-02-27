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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11836118371183811839

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2025?

Опитування проводиться до Вів 01 кві, 2025 13:39

Валютний ринок в контексті ДС 5.1 5 47
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
13%
6
41,50-42,00
30%
14
42,00-42,50
23%
11
42,50-43,00
17%
8
43,00-43,50
4%
2
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
2%
1
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 21:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:fifty grand - це все-таки 50 куо


Та я теж так думав...
В інших фільмах це слово зустрічалось саме в значенні тисячі.

До речі, сопранам у цьому серіалі глядачі люлей виписали 😂, мабуть, бо в наступній серії вони вже виправились.

От пачка із 75тищ -- вже схожа на правду. 😂
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Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 21:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

й по валютним інтервенціям
загалом валютні інтервенції в лютому склали 3,1 ярди доларів, до того великі розбіжності по тижням - від 454 млн дол до 1 191 млн дол. загалом валютні надходження збільшилися й близькі до рівня 4 кварталу 2024. бачимо, що в окремі дні виникає кратний попит на валюти, що напевне пов'язано з державними закупівлями

дефіцит операцій клієнтів банків трохи менший, ніж в січні 1,7 ярдів дол. значно скоротилася купівля готівкової валюти. якщо в січні цей показник склав 1 290 млн дол (на рівні 4 кварталу), то в лютому - лише 835 млн дол (повертаючись до теми "населення скуповує валюту" 8) ).

за два тижня березня тижневі валютні інтервенції тримаються на рівні 514-545 млн дол, що є низьким показником як на поточну ситуацію. це обумовлено ще збільшенням валютних надходжень в березні при помірному попиті на валюту
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 08:27

  Shaman написав:й по валютним інтервенціям
загалом валютні інтервенції в лютому склали 3,1 ярди доларів, до того великі розбіжності по тижням - від 454 млн дол до 1 191 млн дол. загалом валютні надходження збільшилися й близькі до рівня 4 кварталу 2024. бачимо, що в окремі дні виникає кратний попит на валюти, що напевне пов'язано з державними закупівлями

дефіцит операцій клієнтів банків трохи менший, ніж в січні 1,7 ярдів дол. значно скоротилася купівля готівкової валюти. якщо в січні цей показник склав 1 290 млн дол (на рівні 4 кварталу), то в лютому - лише 835 млн дол (повертаючись до теми "населення скуповує валюту" 8) ).

за два тижня березня тижневі валютні інтервенції тримаються на рівні 514-545 млн дол, що є низьким показником як на поточну ситуацію. це обумовлено ще збільшенням валютних надходжень в березні при помірному попиті на валюту

Можна очікувати, що буде дешевше.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 09:23

  Investor_K написав:
  Shaman написав:й по валютним інтервенціям
загалом валютні інтервенції в лютому склали 3,1 ярди доларів, до того великі розбіжності по тижням - від 454 млн дол до 1 191 млн дол. загалом валютні надходження збільшилися й близькі до рівня 4 кварталу 2024. бачимо, що в окремі дні виникає кратний попит на валюти, що напевне пов'язано з державними закупівлями

дефіцит операцій клієнтів банків трохи менший, ніж в січні 1,7 ярдів дол. значно скоротилася купівля готівкової валюти. якщо в січні цей показник склав 1 290 млн дол (на рівні 4 кварталу), то в лютому - лише 835 млн дол (повертаючись до теми "населення скуповує валюту" 8) ).

за два тижня березня тижневі валютні інтервенції тримаються на рівні 514-545 млн дол, що є низьким показником як на поточну ситуацію. це обумовлено ще збільшенням валютних надходжень в березні при помірному попиті на валюту

Можна очікувати, що буде дешевше.

не певен. тобто зрозуміло, чому курс долару падає - але чи буде подальше падіння? :shock:

для прогнозування не вистачає інфо - ми не знаємо, на відміну від НБУ, розміри військових закупівель й не бачимо реальний торговий баланс. по друге й головне - курс рухається не сам - його рухає НБУ. тому результат залежить від того, які ВИСНОВКИ зробить НБУ з поточної ситуації й яка його мета?

ІМХО, я все одно бачу, що було б логічним девал за 2025 рік - на рівні не менше 10%. бо всі підстави для девалу є, але щоб не спровокувати паніку - гривня має бути трохи вигіднішою. але так, я прихильник консервативних прогнозів :oops:

а поточні коливання можуть бути, щоб показати, що в нас керована ГНУЧКІСТЬ - хоче ключове слово тут КЕРОВАНА 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 12:38

  Shaman написав:
трохи дивно, що в березні згадали про грудень, який вже давно обговорили.

купівля валюти населенням в грудні була такою ж, як й в жовтні-листопаді, тому ніхто нічого додатково не фіксував. таке збільшення інтервенцій було обумовлено значним зростанням попиту на валюту клієнтів банків. були дні коли попит перевищував звичайний в 2-3 рази. витрати бюджету в грудні теж зросли. тому більше схоже, що були великі закупівлі, про які публічно не кажуть, пов'язані з війною.

але так пафосно звучить - "розкрадають бюджет" :lol:

:shock: :D
Звісно, так все й було. Замовили N невидимих зорепланів на планеті рожевих поні Гугнявія. Також бойові барабани-тамтами в сховища. Також оплатили купу млрд. підприємствам, оформленим на наркоманів /безхатченків з Кривого Рогу, будівництво недоземлянок неподалік ЛБЗ по ціні фортів а-ля Буайяр.
Схаменіться. І без війни наприкінці кожного року відбувалося те ж саме. З часів кучма.
Вивчаємо "авральні" закупівлі в листопаді-грудні. Все там досить "прозорРо".
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 11:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Добрый день. Какие ожидания уважаемых коллег по вероятности/динамике увеличения учетной ставки в следующем месяце?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 11:56

  Алексей77 написав:Добрый день. Какие ожидания уважаемых коллег по вероятности/динамике увеличения учетной ставки в следующем месяце?

Піднімуть ще на 1-1,5% до літа.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 13:22

  Faceless написав:25 років тому купюри були такі саме як зараз, і 5 пачок були такі самі по розміру. А в кіно постійно ляпи, в них і мільон в тоненький кейс влазить без проблем

купюрами по $1000 це десять пачок по 100 грінбаків
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 14:44

  flyman написав:
  Faceless написав:25 років тому купюри були такі саме як зараз, і 5 пачок були такі самі по розміру. А в кіно постійно ляпи, в них і мільон в тоненький кейс влазить без проблем

купюрами по $1000 це десять пачок по 100 грінбаків

Банкнота у $1000 разом з $500, $5000 та $10000 друкувалася до 1945 року. А з 1969 року ці купюри вилучаються з обігу, тому ними кейси ніхто набивати не зможе вже. Я вживу тримав у руках лише купюру у $1000, яку дали в обміннику на базарі на Республіканському стадіоні (нині Олімпійський) у Києві у 1997 році.
vitaxa2006
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