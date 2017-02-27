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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2025?

Опитування проводиться до Вів 01 кві, 2025 13:39

Валютний ринок в контексті ДС 5.1 5 47
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
13%
6
41,50-42,00
30%
14
42,00-42,50
23%
11
42,50-43,00
17%
8
43,00-43,50
4%
2
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
2%
1
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
4%
2
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 16:23

Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 16:46

Ірина_
Чому "копіЙОк", а не "копІйок" ?
Hennady
 
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