Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 бер, 2025 16:46
Ірина_ Чому "копіЙОк", а не "копІйок" ?
Hennady
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Додано: Пон 17 бер, 2025 18:34
Ну що там євро?
Investor_K
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Додано: Пон 17 бер, 2025 18:40
Investor_K написав:
Ну що там євро?
alles gut
Boundless
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Додано: Пон 17 бер, 2025 20:57
Boundless написав: Investor_K написав:
Ну що там євро?
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Investor_K
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Додано: Вів 18 бер, 2025 13:09
Hennady написав: Ірина_
Чому "копіЙОк", а не "копІйок" ?
Добрий день, шановний
Hennady
.
У множині родовий відмінок: копійо́к.
Як на мене, головне щоб не шагів
З повагою,
Ірина_
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Додано: Вів 18 бер, 2025 13:15
Ірина_
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Додано: Вів 18 бер, 2025 15:58
Ірина_ написав: Hennady написав: Ірина_
Чому "копіЙОк", а не "копІйок" ?
Добрий день, шановний
Hennady
.
У множині родовий відмінок: копійо́к.
Як на мене, головне щоб не шагів
З повагою,
Як правильно казати – "копіЙОк" чи "копІйок": Авраменко поставив крапку у дилемі
Ви не праві...
А ніби авторитетний ресурс
З повагою
Hennady
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Додано: Сер 19 бер, 2025 00:41
Не переймайтеся. Українці не знають власної мови, і незалежність на це не впливає, а впливає повага до знань у суспільстві. Останні 20 років людей, що володіють українською, може особ по 15 на рік зустрічав. І завжди це були освічені, культурні люди байдуже якої національної ідентичності.
Чого лише варте нехтування формою "поруч", що у радянські часи було чіткою ознакою людини з невисокою культурою.
А наразі це найавторитетнішим джерелом - рекламою;) транслюється.
Я копійок- копійок...скільки людей диктант без помилок у 2024 написали, знаєтє?..))
Навуходоносор
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