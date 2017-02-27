Ви не праві... А ніби авторитетний ресурс З повагою
Не переймайтеся. Українці не знають власної мови, і незалежність на це не впливає, а впливає повага до знань у суспільстві. Останні 20 років людей, що володіють українською, може особ по 15 на рік зустрічав. І завжди це були освічені, культурні люди байдуже якої національної ідентичності. Чого лише варте нехтування формою "поруч", що у радянські часи було чіткою ознакою людини з невисокою культурою. А наразі це найавторитетнішим джерелом - рекламою;) транслюється. Я копійок- копійок...скільки людей диктант без помилок у 2024 написали, знаєтє?..))
Shaman написав: трохи дивно, що в березні згадали про грудень, який вже давно обговорили.
купівля валюти населенням в грудні була такою ж, як й в жовтні-листопаді, тому ніхто нічого додатково не фіксував. таке збільшення інтервенцій було обумовлено значним зростанням попиту на валюту клієнтів банків. були дні коли попит перевищував звичайний в 2-3 рази. витрати бюджету в грудні теж зросли. тому більше схоже, що були великі закупівлі, про які публічно не кажуть, пов'язані з війною.
але так пафосно звучить - "розкрадають бюджет"
Звісно, так все й було. Замовили N невидимих зорепланів на планеті рожевих поні Гугнявія. Також бойові барабани-тамтами в сховища. Також оплатили купу млрд. підприємствам, оформленим на наркоманів /безхатченків з Кривого Рогу, будівництво недоземлянок неподалік ЛБЗ по ціні фортів а-ля Буайяр. Схаменіться. І без війни наприкінці кожного року відбувалося те ж саме. З часів кучма. Вивчаємо "авральні" закупівлі в листопаді-грудні. Все там досить "прозорРо".
Shaman, Тут это уже было, но тебя тогда ещё здесь не было, поэтому процитирую снова. Especially for you 😜 "Я верю в честность президента И неподкупность постовых В заботу банка о клиентах В шаманов верю, в домовых..." Думаю, смело можешь начертать это вместо девиза у себя...ну ты понял, где именно.