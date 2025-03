Додано: Сер 19 бер, 2025 01:05

centurionus написав: Shaman написав:

трохи дивно, що в березні згадали про грудень, який вже давно обговорили.



купівля валюти населенням в грудні була такою ж, як й в жовтні-листопаді, тому ніхто нічого додатково не фіксував. таке збільшення інтервенцій було обумовлено значним зростанням попиту на валюту клієнтів банків. були дні коли попит перевищував звичайний в 2-3 рази. витрати бюджету в грудні теж зросли. тому більше схоже, що були великі закупівлі, про які публічно не кажуть, пов'язані з війною.



Звісно, так все й було. Замовили N невидимих зорепланів на планеті рожевих поні Гугнявія. Також бойові барабани-тамтами в сховища. Також оплатили купу млрд. підприємствам, оформленим на наркоманів /безхатченків з Кривого Рогу, будівництво недоземлянок неподалік ЛБЗ по ціні фортів а-ля Буайяр.

Схаменіться. І без війни наприкінці кожного року відбувалося те ж саме. З часів кучма.

Shaman,Тут это уже было, но тебя тогда ещё здесь не было, поэтому процитирую снова. Especially for you 😜"Я верю в честность президентаИ неподкупность постовыхВ заботу банка о клиентахВ шаманов верю, в домовых..."Думаю, смело можешь начертать это вместо девиза у себя...ну ты понял, где именно.