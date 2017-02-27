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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 бер, 2025 18:34
Ну що там євро?
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Investor_K
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Додано: Пон 17 бер, 2025 18:40
Investor_K написав:
Ну що там євро?
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Boundless
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Додано: Пон 17 бер, 2025 20:57
Boundless написав: Investor_K написав:
Ну що там євро?
alles gut
Дорожче буде?
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Додано: Вів 18 бер, 2025 13:15
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Ірина_
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Додано: Сер 19 бер, 2025 19:08
якщо так пишуть, то буде навпаки, як показує досвід минулих років
вангую па41,7 на кінець 2025 року
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Yuri_61
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Додано: Сер 19 бер, 2025 19:13
Yuri_61 написав:
якщо так пишуть, то буде навпаки, як показує досвід минулих років
вангую па41,7 на кінець 2025 року
Это хоть после того, как 60 предыдущего прогноза пройдём? До сих пор ждём.
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moveton
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