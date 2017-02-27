Faceless написав:25 років тому купюри були такі саме як зараз, і 5 пачок були такі самі по розміру. А в кіно постійно ляпи, в них і мільон в тоненький кейс влазить без проблем
купюрами по $1000 це десять пачок по 100 грінбаків
Банкнота у $1000 разом з $500, $5000 та $10000 друкувалася до 1945 року. А з 1969 року ці купюри вилучаються з обігу, тому ними кейси ніхто набивати не зможе вже. Я вживу тримав у руках лише купюру у $1000, яку дали в обміннику на базарі на Республіканському стадіоні (нині Олімпійський) у Києві у 1997 році.
19 березня Федеральна резервна система США (ФРС) залишила ключову ставку незмінною в діапазоні 4,25-4,5%.
Рішення збіглося з очікуванням ринку та консенсус-прогнозом аналітиків.
«Комітет прагне досягти максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі. Невизначеність щодо економічних перспектив зросла. Комітет уважно ставиться до ризиків для обох боків свого подвійного мандата», - ідеться в прес-релізі.
«Економіка загалом сильна. І досягла значного прогресу в здійсненні наших цілей за останні два роки. Умови на ринку праці стабільні. А інфляція наблизилася до нашої довгострокової мети у 2%. Хоча вона залишається дещо підвищеною», - заявив голова ФРС Джером Пауелл на прес-конференції.
Він додав, що «значна частина» інфляції пов'язана з торговельними митами, однак відомство продовжить аналізувати дані з метою відокремити ефект запровадження тарифів від інших факторів.