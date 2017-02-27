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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 бер, 2025 18:34
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ну що там євро?
Додано: Пон 17 бер, 2025 20:57
Додано: Вів 18 бер, 2025 13:15
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Фінансові аналітики погіршили прогноз щодо курсу долара на найближчий рік
Додано: Сер 19 бер, 2025 19:08
якщо так пишуть, то буде навпаки, як показує досвід минулих років
вангую па41,7 на кінець 2025 року
Додано: Сер 19 бер, 2025 19:13
Додано: Сер 19 бер, 2025 22:51
Я же писал, что крупнономинальные баксы - стали редкостью, предметом коллекционирования, а не средством платежа, для информации:
Додано: Чет 20 бер, 2025 09:22
19 березня Федеральна резервна система США (ФРС) залишила ключову ставку незмінною в діапазоні 4,25-4,5%.
Рішення збіглося з очікуванням ринку та консенсус-прогнозом аналітиків.
«Комітет прагне досягти максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі. Невизначеність щодо економічних перспектив зросла. Комітет уважно ставиться до ризиків для обох боків свого подвійного мандата», - ідеться в прес-релізі.
«Економіка загалом сильна. І досягла значного прогресу в здійсненні наших цілей за останні два роки. Умови на ринку праці стабільні. А інфляція наблизилася до нашої довгострокової мети у 2%. Хоча вона залишається дещо підвищеною», - заявив голова ФРС Джером Пауелл на прес-конференції.
Він додав, що «значна частина» інфляції пов'язана з торговельними митами, однак відомство продовжить аналізувати дані з метою відокремити ефект запровадження тарифів від інших факторів.
Додано: Чет 20 бер, 2025 14:00
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Україна отримала 1 млрд євро від ЄС з надходжень від російських активів
Додано: П'ят 21 бер, 2025 15:29
Европейский центральный банк (ЕЦБ) рассматривает возможность дальнейшего снижения стоимости заимствований, поскольку обеспокоенность потребительскими ценами в Европе менее выражена, чем в США. Этой информацией поделился Франсуа Виллеруа де Гало, член Управляющего совета ЕЦБ.
ЕЦБ обсуждает возможность снижения своей депозитной ставки в седьмой раз в этом цикле в апреле, потенциально снизив ее до 2,25%. Сторонники такого шага полагают, что инфляция уверенно движется к возвращению к целевому показателю в 2%. Однако другие выражают обеспокоенность не только торговой политикой США, но и последствиями значительно увеличенных расходов на оборону и инфраструктуру в Европе.
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