Немає відповіді на головне питання - ДЛЯ ЧОГО це придумано? і НА ЧИЇ ГРОШІ це робиться?.. Якщо мета не розкривається, а гроші - платників податків, то треба саджати усіх причетних до її впровадження за крадіжку коштів.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:01
Додано: П'ят 21 бер, 2025 21:10
Не мало бєздєльників та ухилянтів мають державну високоплачувану роботу. На жаль ...
Додано: Вів 25 бер, 2025 12:37
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