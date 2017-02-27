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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 бер, 2025 16:16
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Ірина_
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:01
Ірина_ написав:
Немає відповіді на головне питання - ДЛЯ ЧОГО це придумано? і НА ЧИЇ ГРОШІ це робиться?.. Якщо мета не розкривається, а гроші - платників податків, то треба саджати усіх причетних до її впровадження за крадіжку коштів.
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sergey_sryvkin
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Додано: Пон 24 бер, 2025 15:50
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Ірина_
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Додано: Вів 25 бер, 2025 12:37
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Додано: Вів 25 бер, 2025 14:53
sergey_sryvkin написав: Ірина_ написав:
Немає відповіді на головне питання - ДЛЯ ЧОГО це придумано? і НА ЧИЇ ГРОШІ це робиться?.. Якщо мета не розкривається, а гроші - платників податків, то треба саджати усіх причетних до її впровадження за крадіжку коштів.
хто ж саджати буде?
тут за службову діяльність / бездіяльність, що призвела до масової загибелі людей ніхто не саджає, а ви хочете когось притягнути за "розпил" бюджетних коштів
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AFed
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Додано: Вів 25 бер, 2025 16:02
AFed написав:
хто ж саджати буде?
тут за службову діяльність / бездіяльність, що призвела до масової загибелі людей ніхто не саджає, а ви хочете когось притягнути за "розпил" бюджетних коштів
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А щодо є-гривні - це шахрайство, скам..
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Додано: Вів 25 бер, 2025 19:08
sergey_sryvkin написав:
А щодо є-гривні - це шахрайство, скам..
золото - ось актив
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