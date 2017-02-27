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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11838118391184011841

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2025?

Опитування проводиться до Вів 01 кві, 2025 13:39

Валютний ринок в контексті ДС 5.2 5 52
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
6%
3
41,00-41,50
12%
6
41,50-42,00
33%
17
42,00-42,50
21%
11
42,50-43,00
15%
8
43,00-43,50
4%
2
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
2%
1
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
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0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
6%
3
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 16:16

Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:01

  Ірина_ написав:

Немає відповіді на головне питання - ДЛЯ ЧОГО це придумано? і НА ЧИЇ ГРОШІ це робиться?.. Якщо мета не розкривається, а гроші - платників податків, то треба саджати усіх причетних до її впровадження за крадіжку коштів.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 21:10

  sergey_sryvkin написав:
  Ірина_ написав:

Немає відповіді на головне питання - ДЛЯ ЧОГО це придумано? і НА ЧИЇ ГРОШІ це робиться?.. Якщо мета не розкривається, а гроші - платників податків, то треба саджати усіх причетних до її впровадження за крадіжку коштів.

Не мало бєздєльників та ухилянтів мають державну високоплачувану роботу. На жаль ...
valya
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 15:50

Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 12:37

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Падіння долара зупинилося: аналітики спрогнозували, що буде з валютним курсом далі
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 14:53

  sergey_sryvkin написав:
  Ірина_ написав:

Немає відповіді на головне питання - ДЛЯ ЧОГО це придумано? і НА ЧИЇ ГРОШІ це робиться?.. Якщо мета не розкривається, а гроші - платників податків, то треба саджати усіх причетних до її впровадження за крадіжку коштів.


хто ж саджати буде? :D

тут за службову діяльність / бездіяльність, що призвела до масової загибелі людей ніхто не саджає, а ви хочете когось притягнути за "розпил" бюджетних коштів

wake up! 2025 на дворі
AFed
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 16:02

  AFed написав:хто ж саджати буде? :D
тут за службову діяльність / бездіяльність, що призвела до масової загибелі людей ніхто не саджає, а ви хочете когось притягнути за "розпил" бюджетних коштів
wake up! 2025 на дворі



А щодо є-гривні - це шахрайство, скам..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 19:08

  sergey_sryvkin написав:
А щодо є-гривні - це шахрайство, скам..

золото - ось актив
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 17:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:золото - ось актив

А може таки пасив? :roll:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 13:01

США ризикують оголосити дефолт: названо умову

Це стане апогеєм рижого довбодятла трампа і схоже дуже швидко.

"Уряд США, ймовірно, ризикує не виконати зобов’язання за частиною свого боргу в розмірі 36,6 трильйона доларів уже в серпні – або навіть наприкінці травня – якщо Конгрес не ухвалить рішення про підвищення ліміту державного боргу.

Про це повідомило бюджетне управління Конгресу США (CBO), пише Reuters.

Управління визначило так звану "дати X" – момент, коли Міністерство фінансів США більше не зможе покривати свої зобов’язання.

Цей прогноз підтверджує оцінка Центру двопартійної політики, який у понеділок заявив, що дефолт може статися в період між серединою липня та початком жовтня. За даними бюджетного управління, найімовірніше, це станеться в серпні або вересні."
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