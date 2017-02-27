Немає відповіді на головне питання - ДЛЯ ЧОГО це придумано? і НА ЧИЇ ГРОШІ це робиться?.. Якщо мета не розкривається, а гроші - платників податків, то треба саджати усіх причетних до її впровадження за крадіжку коштів.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:01
Додано: П'ят 21 бер, 2025 21:10
Не мало бєздєльників та ухилянтів мають державну високоплачувану роботу. На жаль ...
Додано: Вів 25 бер, 2025 12:37
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Падіння долара зупинилося: аналітики спрогнозували, що буде з валютним курсом далі
Додано: Вів 25 бер, 2025 14:53
хто ж саджати буде?
тут за службову діяльність / бездіяльність, що призвела до масової загибелі людей ніхто не саджає, а ви хочете когось притягнути за "розпил" бюджетних коштів
wake up! 2025 на дворі
Додано: Вів 25 бер, 2025 16:02
Додано: Вів 25 бер, 2025 19:08
Додано: Сер 26 бер, 2025 17:21
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 27 бер, 2025 13:01
США ризикують оголосити дефолт: названо умову
Це стане апогеєм рижого довбодятла трампа і схоже дуже швидко.
"Уряд США, ймовірно, ризикує не виконати зобов’язання за частиною свого боргу в розмірі 36,6 трильйона доларів уже в серпні – або навіть наприкінці травня – якщо Конгрес не ухвалить рішення про підвищення ліміту державного боргу.
Про це повідомило бюджетне управління Конгресу США (CBO), пише Reuters.
Управління визначило так звану "дати X" – момент, коли Міністерство фінансів США більше не зможе покривати свої зобов’язання.
Цей прогноз підтверджує оцінка Центру двопартійної політики, який у понеділок заявив, що дефолт може статися в період між серединою липня та початком жовтня. За даними бюджетного управління, найімовірніше, це станеться в серпні або вересні."
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