RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11841118421184311844

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2025?

Опитування проводиться до Вів 01 кві, 2025 13:39

Валютний ринок в контексті ДС 5.2 5 54
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
6%
3
41,00-41,50
11%
6
41,50-42,00
35%
19
42,00-42,50
20%
11
42,50-43,00
15%
8
43,00-43,50
4%
2
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
2%
1
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
6%
3
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 16:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Так а какой сейчас в обменках курс доллара? Я дал задание обменять гривну, так мне сказали что продать 40.2, купить 41.8. И я немного приуныл. Это сейчас так на самом деле или то такая обменка попалась?
timbraidmail
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 25.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 16:54

  timbraidmail написав:Так а какой сейчас в обменках курс доллара? Я дал задание обменять гривну, так мне сказали что продать 40.2, купить 41.8. И я немного приуныл. Это сейчас так на самом деле или то такая обменка попалась?

Так, навіть, піти завтра в Приват і поміняти можна вигідніше!
Зображення
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7815
З нами з: 18.03.21
Подякував: 242 раз.
Подякували: 967 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 19:02

  Успіх написав:
  timbraidmail написав:Так а какой сейчас в обменках курс доллара? Я дал задание обменять гривну, так мне сказали что продать 40.2, купить 41.8. И я немного приуныл. Это сейчас так на самом деле или то такая обменка попалась?

Так, навіть, піти завтра в Приват і поміняти можна вигідніше!
Зображення


Райфф "светит" по баксу: 41,33 и 41,59 соотв., ХОТЯ по выходным - НЕ работает, а завтра с утра - скорректирует курс по межбанку.
Миша-клиент
 
Повідомлень: 762
З нами з: 02.11.08
Подякував: 29 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 20:46

  timbraidmail написав:Так а какой сейчас в обменках курс доллара? Я дал задание обменять гривну, так мне сказали что продать 40.2, купить 41.8. И я немного приуныл. Это сейчас так на самом деле или то такая обменка попалась?

USD 41,4 - 41,5
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2236
З нами з: 19.02.14
Подякував: 621 раз.
Подякували: 652 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 10:01

Теплий березень 2025 -- так це потім називатимуть... 🤔

дата курсНБУ таєм.План тП-НБУ і у %
01.03.25 41,5140 43,7053 2,191 5,01%
02.03.25 41,5140 43,7177 2,204 5,04%
03.03.25 41,4313 43,7302 2,299 5,26%
04.03.25 41,5911 43,7426 2,152 4,92%
05.03.25 41,5782 43,7551 2,177 4,98%
06.03.25 41,3680 43,7676 2,400 5,48%
07.03.25 41,2742 43,7800 2,506 5,72%
08.03.25 41,2742 43,7925 2,518 5,75%
09.03.25 41,2742 43,8050 2,531 5,78%
10.03.25 41,2127 43,8175 2,605 5,94%
11.03.25 41,2870 43,8300 2,543 5,80%
12.03.25 41,4124 43,8425 2,430 5,54%
13.03.25 41,5076 43,8550 2,347 5,35%
14.03.25 41,5270 43,8675 2,340 5,34%
15.03.25 41,5270 43,8800 2,353 5,36%
16.03.25 41,5270 43,8925 2,365 5,39%
17.03.25 41,5098 43,9050 2,395 5,46%
18.03.25 41,4395 43,9175 2,478 5,64%
19.03.25 41,5658 43,9300 2,364 5,38%
20.03.25 41,5730 43,9425 2,370 5,39%
21.03.25 41,5410 43,9550 2,414 5,49%
22.03.25 41,5410 43,9676 2,427 5,52%
23.03.25 41,5410 43,9801 2,439 5,55%
24.03.25 41,5277 43,9926 2,465 5,60%
25.03.25 41,6446 44,0052 2,361 5,36%
26.03.25 41,6949 44,0177 2,323 5,28%
27.03.25 41,5644 44,0303 2,466 5,60%
28.03.25 41,4863 44,0428 2,557 5,80%
29.03.25 41,4863 44,0554 2,569 5,83%
30.03.25 41,4863 44,0679 2,582 5,86%
31.03.25 41,4787 44,0805 2,602 5,90%

Гривню(овдп) зробили вигіднішою аніж долар(овдп) на 5% на поч.місяця і бережно майже втримали в коридорі 5-6% увесь місяць...

Це якщо рахувати по ідеї курсового вирівнювання дохідностей доларових і гривневих ОВДП плавним девалом -- “усуненням” різниці в 13.1% у 2024 і 11% у 2025

І все це на тлі пекельних новин (щодо подальшої військ.підтримки від Штатів...)

Чи може треба “списувати доляри” 😂 і робити табличку для євр? 🤔 Овдп у них стабільно невигідніші, але ставка вже в`їлась у пам`ять (3% макс)...
Але лінь... 😂
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2592
З нами з: 24.08.10
Подякував: 117 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 10:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Bobua написав:ривню(овдп) зробили вигіднішою аніж долар(овдп) на 5% на поч.місяця і бережно майже втримали в коридорі 5-6% увесь місяць...

Вигоду слід рахувати після зимової девальвації... А так вигода гривневих ОВДП - плата за ризик "позапланової" раптової девальвації як в 2008, 2013, 2022...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5231
З нами з: 29.07.22
Подякував: 836 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 10:58

Дюрі-бачі

Якої зими? 😂
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2592
З нами з: 24.08.10
Подякував: 117 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 11:27

І все буде добре!© )))

  Дюрі-бачі написав:
  Bobua написав:ривню(овдп) зробили вигіднішою аніж долар(овдп) на 5% на поч.місяця і бережно майже втримали в коридорі 5-6% увесь місяць...

Вигоду слід рахувати після зимової девальвації... А так вигода гривневих ОВДП - плата за ризик "позапланової" раптової девальвації як в 2008, 2013, 2022...

Вигода...
Вигода до-поки не захлопнеться гривнева девальваційна пастка для розслаблених інвесторів в гривневе ОВДП! :lol:

Питання лише часу...
Ще рік? Два?
Чи вже цієї осені? :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7815
З нами з: 18.03.21
Подякував: 242 раз.
Подякували: 967 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 13:55

Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4896
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1092 раз.
Подякували: 2029 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11841118421184311844
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3585, 3586, 3587
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
35864 37511243
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 бер, 2025 13:48
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 211, 212, 213
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2120 13406591
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 бер, 2025 13:46
Модератор
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23308825
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.