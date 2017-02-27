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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 бер, 2025 16:30
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Так а какой сейчас в обменках курс доллара? Я дал задание обменять гривну, так мне сказали что продать 40.2, купить 41.8. И я немного приуныл. Это сейчас так на самом деле или то такая обменка попалась?
Додано: Нед 30 бер, 2025 16:54
Додано: Нед 30 бер, 2025 19:02
Райфф "светит" по баксу: 41,33 и 41,59 соотв., ХОТЯ по выходным - НЕ работает, а завтра с утра - скорректирует курс по межбанку.
Додано: Нед 30 бер, 2025 20:46
Додано: Пон 31 бер, 2025 10:01
Теплий березень 2025 -- так це потім називатимуть... 🤔
дата курсНБУ таєм.План тП-НБУ і у %
01.03.25 41,5140 43,7053 2,191 5,01%
02.03.25 41,5140 43,7177 2,204 5,04%
03.03.25 41,4313 43,7302 2,299 5,26%
04.03.25 41,5911 43,7426 2,152 4,92%
05.03.25 41,5782 43,7551 2,177 4,98%
06.03.25 41,3680 43,7676 2,400 5,48%
07.03.25 41,2742 43,7800 2,506 5,72%
08.03.25 41,2742 43,7925 2,518 5,75%
09.03.25 41,2742 43,8050 2,531 5,78%
10.03.25 41,2127 43,8175 2,605 5,94%
11.03.25 41,2870 43,8300 2,543 5,80%
12.03.25 41,4124 43,8425 2,430 5,54%
13.03.25 41,5076 43,8550 2,347 5,35%
14.03.25 41,5270 43,8675 2,340 5,34%
15.03.25 41,5270 43,8800 2,353 5,36%
16.03.25 41,5270 43,8925 2,365 5,39%
17.03.25 41,5098 43,9050 2,395 5,46%
18.03.25 41,4395 43,9175 2,478 5,64%
19.03.25 41,5658 43,9300 2,364 5,38%
20.03.25 41,5730 43,9425 2,370 5,39%
21.03.25 41,5410 43,9550 2,414 5,49%
22.03.25 41,5410 43,9676 2,427 5,52%
23.03.25 41,5410 43,9801 2,439 5,55%
24.03.25 41,5277 43,9926 2,465 5,60%
25.03.25 41,6446 44,0052 2,361 5,36%
26.03.25 41,6949 44,0177 2,323 5,28%
27.03.25 41,5644 44,0303 2,466 5,60%
28.03.25 41,4863 44,0428 2,557 5,80%
29.03.25 41,4863 44,0554 2,569 5,83%
30.03.25 41,4863 44,0679 2,582 5,86%
31.03.25 41,4787 44,0805 2,602 5,90%
Гривню(овдп) зробили вигіднішою аніж долар(овдп) на 5% на поч.місяця і бережно майже втримали в коридорі 5-6% увесь місяць...
Це якщо рахувати по ідеї курсового вирівнювання дохідностей доларових і гривневих ОВДП плавним девалом -- “усуненням” різниці в 13.1% у 2024 і 11% у 2025
І все це на тлі пекельних новин (щодо подальшої військ.підтримки від Штатів...)
Чи може треба “списувати доляри” 😂 і робити табличку для євр? 🤔 Овдп у них стабільно невигідніші, але ставка вже в`їлась у пам`ять (3% макс)...
Але лінь... 😂
Додано: Пон 31 бер, 2025 10:07
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 31 бер, 2025 11:27
І все буде добре!© )))
Вигода...
Вигода до-поки не захлопнеться гривнева девальваційна пастка для розслаблених інвесторів в гривневе ОВДП!
Питання лише часу...
Ще рік? Два?
Чи вже цієї осені?
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