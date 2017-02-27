|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 бер, 2025 14:54
Успіх написав: Дюрі-бачі написав: Bobua написав:
ривню(овдп) зробили вигіднішою аніж долар(овдп) на 5% на поч.місяця і бережно майже втримали в коридорі 5-6% увесь місяць...
Вигоду слід рахувати після зимової девальвації... А так вигода гривневих ОВДП
- плата за ризик "позапланової" раптової девальвації як в 2008, 2013, 2022...
Вигода...
Вигода до-поки не захлопнеться гривнева девальваційна пастка для розслаблених інвесторів в гривневе ОВДП!
Питання лише часу...
Ще рік? Два?
Чи вже цієї осені?
щось мені підказує, що коли б не схлопнувся капкан, ти ще будеш там. ми дізнаємось про це по вереску
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8494
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 741 раз.
- Подякували: 1600 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Пон 31 бер, 2025 15:11
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1369
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 31 бер, 2025 16:01
Shaman написав:
не вистачає часу. а відбуваються цікаві рухи. а саме - інтервенції за тиждень склали вже 846
млн дол, що є вище середнього. в окремі дні дня сягали й 200
, й 250
млн дол.
але зверніть увагу - курс гривні все одно укріплюється. тобто вже ніякі алгоритми не працюють - хтось вирішив, що курс має бути 41,5 й його тримають на цьому рівні. особливо, коли корегування курсу відбуваються після 15:00. виправте мене, але бізнес-операції вже на цей час не проходять. саме це відбулося 25 березня, коли були найбільші інтервенції.
а загальне збільшення інтервенцій може бути обумовлено надходженнями з бюджету в кінці минулого тижня - 40
ярдів грн. так що гривні трохи є. я чесно очікував, що долар підросте - але зайвий раз показує, що прогнозування - це гадання, особливо коли курс керований
Рухи дуже цікаві.) Особливо, коли глянути на первинні доходи в платіжному баласі.
Що я очікую. Якщо первинні доходи будуть також від'ємні в наступні кілька місяців, то це означає, що "янелохи", знають про щось погане і готуються до цього - виводять гроші по "цікавому" курсу (проводячи інтервенції на МБ). "Пересічний" навіть не здогадується, що виконує роль "хомячка" скирдуючи гривню.
Аналогічна ситуація була 2021р. Але тоді курс давили вниз, не закуповуючи газ та вугілля (кредитів корупціонерам не давали
, але недарма вони в нас "веселі та кмітливі" ). Про цю аферу я Вам колись писав. Тоді, ця інформація була сприйнята скептично ).
Зараз все простіше - гроші самі течуть в руки.
Наступні кілька місяців, можуть стати вирішальними для моїх фінансових та інвестиційних рішень.
-
oleg49
-
-
- Повідомлень: 477
- З нами з: 22.10.10
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 239 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
-
lenakurs
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 10.02.22
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 31 бер, 2025 16:20
oleg49 написав: Shaman написав:
не вистачає часу. а відбуваються цікаві рухи. а саме - інтервенції за тиждень склали вже 846
млн дол, що є вище середнього. в окремі дні дня сягали й 200
, й 250
млн дол.
але зверніть увагу - курс гривні все одно укріплюється. тобто вже ніякі алгоритми не працюють - хтось вирішив, що курс має бути 41,5 й його тримають на цьому рівні. особливо, коли корегування курсу відбуваються після 15:00. виправте мене, але бізнес-операції вже на цей час не проходять. саме це відбулося 25 березня, коли були найбільші інтервенції.
а загальне збільшення інтервенцій може бути обумовлено надходженнями з бюджету в кінці минулого тижня - 40
ярдів грн. так що гривні трохи є. я чесно очікував, що долар підросте - але зайвий раз показує, що прогнозування - це гадання, особливо коли курс керований
Рухи дуже цікаві.) Особливо, коли глянути на первинні доходи в платіжному баласі.
Що я очікую. Якщо первинні доходи будуть також від'ємні в наступні кілька місяців, то це означає, що "янелохи", знають про щось погане і готуються до цього - виводять гроші по "цікавому" курсу (проводячи інтервенції на МБ). "Пересічний" навіть не здогадується, що виконує роль "хомячка" скирдуючи гривню.
Аналогічна ситуація була 2021р. Але тоді курс давили вниз, не закуповуючи газ та вугілля (кредитів корупціонерам не давали
, але недарма вони в нас "веселі та кмітливі" ). Про цю аферу я Вам колись писав. Тоді, ця інформація була сприйнята скептично ).
Зараз все простіше - гроші самі течуть в руки.
Наступні кілька місяців, можуть стати вирішальними для моїх фінансових та інвестиційних рішень.
Весной гривна всегда укрепляется (не считаю особых событий).
Особенно, наличный курс.
Вероятно, что и 2025 год будет по такому же сценарию.
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 1058
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Пон 31 бер, 2025 16:27
timbraidmail
то щось дуже дешево
, наприклад, в Полтава-банку по 41,20 приймають в касах долар
-
lenakurs
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 10.02.22
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 31 бер, 2025 20:29
тільки кмитливий дасть відповідь, чому долар в Україні в 2024 році зростав, а в 2025 році падає і не видно дна
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2927
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 378 раз.
- Подякували: 474 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 31 бер, 2025 21:13
Shaman написав:
щось мені підказує, що коли б не схлопнувся капкан, ти ще будеш там. ми дізнаємось про це по вереску
На моменті +/-85% скирди в доларі.
Так, недозаробляю відносно гривневих ОВДП.
Але - сон міцніший))
Ну і "раптовий стрибок курсу" - зненацька НЕ застане
Тож - вереску не буде!
Не дочекаєтесь!😁😁😁
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7820
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 242 раз.
- Подякували: 967 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
Додано: Пон 31 бер, 2025 21:20
Shaman написав:
не вистачає часу. а відбуваються цікаві рухи. а саме - інтервенції за тиждень склали вже 846
млн дол, що є вище середнього. в окремі дні дня сягали й 200
, й 250
млн дол.
але зверніть увагу - курс гривні все одно укріплюється. тобто вже ніякі алгоритми не працюють - хтось вирішив, що курс має бути 41,5 й його тримають на цьому рівні. особливо, коли корегування курсу відбуваються після 15:00. виправте мене, але бізнес-операції вже на цей час не проходять. саме це відбулося 25 березня, коли були найбільші інтервенції.
а загальне збільшення інтервенцій може бути обумовлено надходженнями з бюджету в кінці минулого тижня - 40
ярдів грн. так що гривні трохи є. я чесно очікував, що долар підросте - але зайвий раз показує, що прогнозування - це гадання, особливо коли курс керований
Тому, що відповідно до Постанови НБУ №35 тепер НБУ крупним покупцям (МО, Нафтогаз, ...) продає валюту напряму, поза УМВР.
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1449
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 142 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 31 бер, 2025 21:30
Успіх написав:
На моменті +/-85% скирди в доларі.
Так, недозаробляю відносно гривневих ОВДП.
Але - сон міцніший))
Ну і "раптовий стрибок курсу" - зненацька НЕ застане
Чтобы не застал, должно быть 50 на 50. Прыжок же может быть и вниз. И он в любом направлении для большинства получается неожиданным потому что иначе нужные люди на курсе не заработают.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5337
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 629 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|35872
|37512758
|
|
|2120
|13406776
|
|
|7978
|23308995
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|