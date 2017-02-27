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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11843118441184511846>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2025?

Опитування проводиться до Вів 01 кві, 2025 13:39

Валютний ринок в контексті ДС 5.1 5 55
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
5%
3
41,00-41,50
13%
7
41,50-42,00
35%
19
42,00-42,50
20%
11
42,50-43,00
15%
8
43,00-43,50
4%
2
43,50-44,00
2%
1
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0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
5%
3
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 14:54

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Bobua написав:ривню(овдп) зробили вигіднішою аніж долар(овдп) на 5% на поч.місяця і бережно майже втримали в коридорі 5-6% увесь місяць...

Вигоду слід рахувати після зимової девальвації... А так вигода гривневих ОВДП - плата за ризик "позапланової" раптової девальвації як в 2008, 2013, 2022...

Вигода...
Вигода до-поки не захлопнеться гривнева девальваційна пастка для розслаблених інвесторів в гривневе ОВДП! :lol:

Питання лише часу...
Ще рік? Два?
Чи вже цієї осені? :lol:

щось мені підказує, що коли б не схлопнувся капкан, ти ще будеш там. ми дізнаємось про це по вереску :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 15:11


Все вкрадуть!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 16:01

  Shaman написав:не вистачає часу. а відбуваються цікаві рухи. а саме - інтервенції за тиждень склали вже 846 млн дол, що є вище середнього. в окремі дні дня сягали й 200, й 250 млн дол.

але зверніть увагу - курс гривні все одно укріплюється. тобто вже ніякі алгоритми не працюють - хтось вирішив, що курс має бути 41,5 й його тримають на цьому рівні. особливо, коли корегування курсу відбуваються після 15:00. виправте мене, але бізнес-операції вже на цей час не проходять. саме це відбулося 25 березня, коли були найбільші інтервенції.

а загальне збільшення інтервенцій може бути обумовлено надходженнями з бюджету в кінці минулого тижня - 40 ярдів грн. так що гривні трохи є. я чесно очікував, що долар підросте - але зайвий раз показує, що прогнозування - це гадання, особливо коли курс керований 8)

Рухи дуже цікаві.) Особливо, коли глянути на первинні доходи в платіжному баласі. :wink:
Що я очікую. Якщо первинні доходи будуть також від'ємні в наступні кілька місяців, то це означає, що "янелохи", знають про щось погане і готуються до цього - виводять гроші по "цікавому" курсу (проводячи інтервенції на МБ). "Пересічний" навіть не здогадується, що виконує роль "хомячка" скирдуючи гривню.
Аналогічна ситуація була 2021р. Але тоді курс давили вниз, не закуповуючи газ та вугілля (кредитів корупціонерам не давали :), але недарма вони в нас "веселі та кмітливі" ). Про цю аферу я Вам колись писав. Тоді, ця інформація була сприйнята скептично ).
Зараз все простіше - гроші самі течуть в руки.
Наступні кілька місяців, можуть стати вирішальними для моїх фінансових та інвестиційних рішень.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 16:15

зміни в курсах НБУ

«З 31.03.2025 Національний банк встановлює офіційний курс гривні до іноземних валют лише на щоденній основі. Встановлення офіційного курсу гривні для низки іноземних валют на щомісячній основі припинено.»
Цікаво, який курс мають тепер брати банки для відображенню в бух.обліку, у яких залишилися ще рублі на залишках? :roll: :roll: :roll:
lenakurs
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 16:20

  oleg49 написав:
  Shaman написав:не вистачає часу. а відбуваються цікаві рухи. а саме - інтервенції за тиждень склали вже 846 млн дол, що є вище середнього. в окремі дні дня сягали й 200, й 250 млн дол.

але зверніть увагу - курс гривні все одно укріплюється. тобто вже ніякі алгоритми не працюють - хтось вирішив, що курс має бути 41,5 й його тримають на цьому рівні. особливо, коли корегування курсу відбуваються після 15:00. виправте мене, але бізнес-операції вже на цей час не проходять. саме це відбулося 25 березня, коли були найбільші інтервенції.

а загальне збільшення інтервенцій може бути обумовлено надходженнями з бюджету в кінці минулого тижня - 40 ярдів грн. так що гривні трохи є. я чесно очікував, що долар підросте - але зайвий раз показує, що прогнозування - це гадання, особливо коли курс керований 8)

Рухи дуже цікаві.) Особливо, коли глянути на первинні доходи в платіжному баласі. :wink:
Що я очікую. Якщо первинні доходи будуть також від'ємні в наступні кілька місяців, то це означає, що "янелохи", знають про щось погане і готуються до цього - виводять гроші по "цікавому" курсу (проводячи інтервенції на МБ). "Пересічний" навіть не здогадується, що виконує роль "хомячка" скирдуючи гривню.
Аналогічна ситуація була 2021р. Але тоді курс давили вниз, не закуповуючи газ та вугілля (кредитів корупціонерам не давали :), але недарма вони в нас "веселі та кмітливі" ). Про цю аферу я Вам колись писав. Тоді, ця інформація була сприйнята скептично ).
Зараз все простіше - гроші самі течуть в руки.
Наступні кілька місяців, можуть стати вирішальними для моїх фінансових та інвестиційних рішень.

Весной гривна всегда укрепляется (не считаю особых событий).
Особенно, наличный курс.
Вероятно, что и 2025 год будет по такому же сценарию.
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 16:27

timbraidmail то щось дуже дешево :roll: , наприклад, в Полтава-банку по 41,20 приймають в касах долар :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 20:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

тільки кмитливий дасть відповідь, чому долар в Україні в 2024 році зростав, а в 2025 році падає і не видно дна
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 21:13

І все буде добре!© )))

  Shaman написав:щось мені підказує, що коли б не схлопнувся капкан, ти ще будеш там. ми дізнаємось про це по вереску
На моменті +/-85% скирди в доларі.
Так, недозаробляю відносно гривневих ОВДП.
Але - сон міцніший))
Ну і "раптовий стрибок курсу" - зненацька НЕ застане ;)

Тож - вереску не буде!
Не дочекаєтесь!😁😁😁
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 21:20

  Shaman написав:не вистачає часу. а відбуваються цікаві рухи. а саме - інтервенції за тиждень склали вже 846 млн дол, що є вище середнього. в окремі дні дня сягали й 200, й 250 млн дол.

але зверніть увагу - курс гривні все одно укріплюється. тобто вже ніякі алгоритми не працюють - хтось вирішив, що курс має бути 41,5 й його тримають на цьому рівні. особливо, коли корегування курсу відбуваються після 15:00. виправте мене, але бізнес-операції вже на цей час не проходять. саме це відбулося 25 березня, коли були найбільші інтервенції.

а загальне збільшення інтервенцій може бути обумовлено надходженнями з бюджету в кінці минулого тижня - 40 ярдів грн. так що гривні трохи є. я чесно очікував, що долар підросте - але зайвий раз показує, що прогнозування - це гадання, особливо коли курс керований 8)

Тому, що відповідно до Постанови НБУ №35 тепер НБУ крупним покупцям (МО, Нафтогаз, ...) продає валюту напряму, поза УМВР.
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 21:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:На моменті +/-85% скирди в доларі.
Так, недозаробляю відносно гривневих ОВДП.
Але - сон міцніший))
Ну і "раптовий стрибок курсу" - зненацька НЕ застане

Чтобы не застал, должно быть 50 на 50. Прыжок же может быть и вниз. И он в любом направлении для большинства получается неожиданным потому что иначе нужные люди на курсе не заработают.
moveton
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