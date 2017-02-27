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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 бер, 2025 21:57
moveton написав:
Прыжок же может быть и вниз
Якщо вниз - то точно долари НЕ міняємо, і якщо надходить якась вільна гривня - то ще й докупляємо долярчики
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