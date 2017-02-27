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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11843118441184511846

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2025?

Опитування проводиться до Вів 01 кві, 2025 13:39

Валютний ринок в контексті ДС 5.1 5 55
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
5%
3
41,00-41,50
13%
7
41,50-42,00
35%
19
42,00-42,50
20%
11
42,50-43,00
15%
8
43,00-43,50
4%
2
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
2%
1
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
5%
3
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 21:57

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  moveton написав:Прыжок же может быть и вниз
Якщо вниз - то точно долари НЕ міняємо, і якщо надходить якась вільна гривня - то ще й докупляємо долярчики :)
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  #<1 ... 11843118441184511846
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