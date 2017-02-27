Якщо вниз - то точно долари НЕ міняємо, і якщо надходить якась вільна гривня - то ще й докупляємо долярчики
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 бер, 2025 21:57
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))
Додано: Вів 01 кві, 2025 11:31
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Про високий рівень безробіття, інфляцію та ослаблення міжнародної допомоги
Виклики для української економіки
Додано: Вів 01 кві, 2025 12:13
Нет уж, нет уж, извольте!!!
В теории - Вы правы, НО НЕ в наших реалиях! Это как ловить курсовое дно (можно и не успеть/пропустить), лучше перебздеть, как говорили в армии.
Ну, ЕСЛИ уж формировать полноценную корзину, то, "на крайняк": 70-75% - бакс; 15-10% - евро; 10-5%, напр., фунт, и ДО 5% ("на хлебушек", транспорт и коммуналку) - гривня. И бдить курсовые колебания, перевкладываясь по кроссу при необходимости; докупать - что просело, продавать - что подросло; зеленый (в т.ч., мелкие), мелкие/старые евро - на депозит/на счет, взамен синий, крупные новые евро - в кубышку... Такая вот национальная наша забава!
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