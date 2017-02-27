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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 бер, 2025 21:57
moveton написав:
Прыжок же может быть и вниз
Якщо вниз - то точно долари НЕ міняємо, і якщо надходить якась вільна гривня - то ще й докупляємо долярчики
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Додано: Вів 01 кві, 2025 11:31
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Додано: Вів 01 кві, 2025 12:13
moveton написав: Успіх написав:
На моменті +/-85% скирди в доларі.
Так, недозаробляю відносно гривневих ОВДП.
Але - сон міцніший))
Ну і "раптовий стрибок курсу" - зненацька НЕ застане
Чтобы не застал, должно быть 50 на 50. Прыжок же может быть и вниз. И он в любом направлении для большинства получается неожиданным потому что иначе нужные люди на курсе не заработают.
Нет уж, нет уж, извольте!!!
В теории - Вы правы, НО НЕ в наших реалиях! Это как ловить курсовое дно (можно и не успеть/пропустить), лучше перебздеть, как говорили в армии.
Ну, ЕСЛИ уж формировать полноценную корзину, то, "на крайняк": 70-75% - бакс; 15-10% - евро; 10-5%, напр., фунт, и ДО 5% ("на хлебушек", транспорт и коммуналку) - гривня. И бдить курсовые колебания, перевкладываясь по кроссу при необходимости; докупать - что просело, продавать - что подросло; зеленый (в т.ч., мелкие), мелкие/старые евро - на депозит/на счет, взамен синий, крупные новые евро - в кубышку... Такая вот национальная наша забава!
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Додано: Вів 01 кві, 2025 19:45
Успіх написав: Shaman написав:
щось мені підказує, що коли б не схлопнувся капкан, ти ще будеш там. ми дізнаємось про це по вереску
На моменті +/-85% скирди в доларі.
Так, недозаробляю відносно гривневих ОВДП.
Але - сон міцніший))
Ну і "раптовий стрибок курсу" - зненацька НЕ застане
Тож - вереску не буде!
Не дочекаєтесь!😁😁😁
тобто ти став консервативним інвестором - вітаю. я сам такий
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Додано: Вів 01 кві, 2025 19:55
moveton написав: Успіх написав:
На моменті +/-85% скирди в доларі.
Так, недозаробляю відносно гривневих ОВДП.
Але - сон міцніший))
Ну і "раптовий стрибок курсу" - зненацька НЕ застане
Чтобы не застал, должно быть 50 на 50. Прыжок же может быть и вниз. И он в любом направлении для большинства получается неожиданным потому что иначе нужные люди на курсе не заработают.
стрибку вниз у середнестроковій перспективі не буде. профдеформація гілки - люди, які можуть впливати на НБУ, на курсових гойдалках не граються. якийсь дрібні клерки в НБУ - можливо
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Додано: Вів 01 кві, 2025 19:55
Миша-клиент написав:
Ну, ЕСЛИ уж формировать полноценную корзину, то, "на крайняк": 70-75% - бакс; 15-10% - евро; 10-5%, напр., фунт, и ДО 5% ("на хлебушек", транспорт и коммуналку) - гривня. И бдить курсовые колебания, перевкладываясь по кроссу при необходимости
; докупать - что просело, продавать - что подросло; зеленый (в т.ч., мелкие), мелкие/старые евро - на депозит/на счет, взамен синий, крупные новые евро - в кубышку... Такая вот национальная наша забава!
вижу в теме, бывалый типа?
подскажи как в реале "по кроссу перевкладываешься" на моменте?
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Додано: Вів 01 кві, 2025 20:13
Миша-клиент написав: moveton написав: Успіх написав:
На моменті +/-85% скирди в доларі.
Так, недозаробляю відносно гривневих ОВДП.
Але - сон міцніший))
Ну і "раптовий стрибок курсу" - зненацька НЕ застане
Чтобы не застал, должно быть 50 на 50. Прыжок же может быть и вниз. И он в любом направлении для большинства получается неожиданным потому что иначе нужные люди на курсе не заработают.
Нет уж, нет уж, извольте!!!
В теории - Вы правы, НО НЕ в наших реалиях! Это как ловить курсовое дно (можно и не успеть/пропустить), лучше перебздеть, как говорили в армии.
Ну, ЕСЛИ уж формировать полноценную корзину, то, "на крайняк": 70-75% - бакс; 15-10% - евро; 10-5%, напр., фунт, и ДО 5% ("на хлебушек", транспорт и коммуналку) - гривня. И бдить курсовые колебания, перевкладываясь по кроссу при необходимости; докупать - что просело, продавать - что подросло; зеленый (в т.ч., мелкие), мелкие/старые евро - на депозит/на счет, взамен синий, крупные новые евро - в кубышку... Такая вот национальная наша забава!
А що про золото срібло скажите?
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