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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11843118441184511846

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 5.1 5 11
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
18%
2
41,00-41,50
9%
1
41,50-42,00
36%
4
42,00-42,50
18%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
9%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
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0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
9%
1
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 21:57

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  moveton написав:Прыжок же может быть и вниз
Якщо вниз - то точно долари НЕ міняємо, і якщо надходить якась вільна гривня - то ще й докупляємо долярчики :)
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 11:31

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 12:13

  moveton написав:
  Успіх написав:На моменті +/-85% скирди в доларі.
Так, недозаробляю відносно гривневих ОВДП.
Але - сон міцніший))
Ну і "раптовий стрибок курсу" - зненацька НЕ застане

Чтобы не застал, должно быть 50 на 50. Прыжок же может быть и вниз. И он в любом направлении для большинства получается неожиданным потому что иначе нужные люди на курсе не заработают.


Нет уж, нет уж, извольте!!!

В теории - Вы правы, НО НЕ в наших реалиях! Это как ловить курсовое дно (можно и не успеть/пропустить), лучше перебздеть, как говорили в армии.

Ну, ЕСЛИ уж формировать полноценную корзину, то, "на крайняк": 70-75% - бакс; 15-10% - евро; 10-5%, напр., фунт, и ДО 5% ("на хлебушек", транспорт и коммуналку) - гривня. И бдить курсовые колебания, перевкладываясь по кроссу при необходимости; докупать - что просело, продавать - что подросло; зеленый (в т.ч., мелкие), мелкие/старые евро - на депозит/на счет, взамен синий, крупные новые евро - в кубышку... Такая вот национальная наша забава!
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 19:45

  Успіх написав:
  Shaman написав:щось мені підказує, що коли б не схлопнувся капкан, ти ще будеш там. ми дізнаємось про це по вереску
На моменті +/-85% скирди в доларі.
Так, недозаробляю відносно гривневих ОВДП.
Але - сон міцніший))
Ну і "раптовий стрибок курсу" - зненацька НЕ застане ;)

Тож - вереску не буде!
Не дочекаєтесь!😁😁😁

тобто ти став консервативним інвестором - вітаю. я сам такий 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 19:55

  moveton написав:
  Успіх написав:На моменті +/-85% скирди в доларі.
Так, недозаробляю відносно гривневих ОВДП.
Але - сон міцніший))
Ну і "раптовий стрибок курсу" - зненацька НЕ застане

Чтобы не застал, должно быть 50 на 50. Прыжок же может быть и вниз. И он в любом направлении для большинства получается неожиданным потому что иначе нужные люди на курсе не заработают.

стрибку вниз у середнестроковій перспективі не буде. профдеформація гілки - люди, які можуть впливати на НБУ, на курсових гойдалках не граються. якийсь дрібні клерки в НБУ - можливо 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 20:13

  Миша-клиент написав:
  moveton написав:
  Успіх написав:На моменті +/-85% скирди в доларі.
Так, недозаробляю відносно гривневих ОВДП.
Але - сон міцніший))
Ну і "раптовий стрибок курсу" - зненацька НЕ застане

Чтобы не застал, должно быть 50 на 50. Прыжок же может быть и вниз. И он в любом направлении для большинства получается неожиданным потому что иначе нужные люди на курсе не заработают.


Нет уж, нет уж, извольте!!!

В теории - Вы правы, НО НЕ в наших реалиях! Это как ловить курсовое дно (можно и не успеть/пропустить), лучше перебздеть, как говорили в армии.

Ну, ЕСЛИ уж формировать полноценную корзину, то, "на крайняк": 70-75% - бакс; 15-10% - евро; 10-5%, напр., фунт, и ДО 5% ("на хлебушек", транспорт и коммуналку) - гривня. И бдить курсовые колебания, перевкладываясь по кроссу при необходимости; докупать - что просело, продавать - что подросло; зеленый (в т.ч., мелкие), мелкие/старые евро - на депозит/на счет, взамен синий, крупные новые евро - в кубышку... Такая вот национальная наша забава!

А що про золото срібло скажите?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 11:01

  ihorsic написав:А що про золото срібло скажите?

Хоть и вопрос к другому человеку, все же прокомментирую.
По прогнозам многих, металлы будут только дорожать (в иностранной валюте, разумеется).
Так ли это, узнаем со временем.
Victor8
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