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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 бер, 2025 21:57
moveton написав:
Прыжок же может быть и вниз
Якщо вниз - то точно долари НЕ міняємо, і якщо надходить якась вільна гривня - то ще й докупляємо долярчики
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Додано: Вів 01 кві, 2025 11:31
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Додано: Вів 01 кві, 2025 12:13
moveton написав: Успіх написав:
На моменті +/-85% скирди в доларі.
Так, недозаробляю відносно гривневих ОВДП.
Але - сон міцніший))
Ну і "раптовий стрибок курсу" - зненацька НЕ застане
Чтобы не застал, должно быть 50 на 50. Прыжок же может быть и вниз. И он в любом направлении для большинства получается неожиданным потому что иначе нужные люди на курсе не заработают.
Нет уж, нет уж, извольте!!!
В теории - Вы правы, НО НЕ в наших реалиях! Это как ловить курсовое дно (можно и не успеть/пропустить), лучше перебздеть, как говорили в армии.
Ну, ЕСЛИ уж формировать полноценную корзину, то, "на крайняк": 70-75% - бакс; 15-10% - евро; 10-5%, напр., фунт, и ДО 5% ("на хлебушек", транспорт и коммуналку) - гривня. И бдить курсовые колебания, перевкладываясь по кроссу при необходимости; докупать - что просело, продавать - что подросло; зеленый (в т.ч., мелкие), мелкие/старые евро - на депозит/на счет, взамен синий, крупные новые евро - в кубышку... Такая вот национальная наша забава!
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Додано: Вів 01 кві, 2025 19:45
Успіх написав: Shaman написав:
щось мені підказує, що коли б не схлопнувся капкан, ти ще будеш там. ми дізнаємось про це по вереску
На моменті +/-85% скирди в доларі.
Так, недозаробляю відносно гривневих ОВДП.
Але - сон міцніший))
Ну і "раптовий стрибок курсу" - зненацька НЕ застане
Тож - вереску не буде!
Не дочекаєтесь!😁😁😁
тобто ти став консервативним інвестором - вітаю. я сам такий
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Додано: Вів 01 кві, 2025 19:55
moveton написав: Успіх написав:
На моменті +/-85% скирди в доларі.
Так, недозаробляю відносно гривневих ОВДП.
Але - сон міцніший))
Ну і "раптовий стрибок курсу" - зненацька НЕ застане
Чтобы не застал, должно быть 50 на 50. Прыжок же может быть и вниз. И он в любом направлении для большинства получается неожиданным потому что иначе нужные люди на курсе не заработают.
стрибку вниз у середнестроковій перспективі не буде. профдеформація гілки - люди, які можуть впливати на НБУ, на курсових гойдалках не граються. якийсь дрібні клерки в НБУ - можливо
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Додано: Вів 01 кві, 2025 20:13
Миша-клиент написав: moveton написав: Успіх написав:
На моменті +/-85% скирди в доларі.
Так, недозаробляю відносно гривневих ОВДП.
Але - сон міцніший))
Ну і "раптовий стрибок курсу" - зненацька НЕ застане
Чтобы не застал, должно быть 50 на 50. Прыжок же может быть и вниз. И он в любом направлении для большинства получается неожиданным потому что иначе нужные люди на курсе не заработают.
Нет уж, нет уж, извольте!!!
В теории - Вы правы, НО НЕ в наших реалиях! Это как ловить курсовое дно (можно и не успеть/пропустить), лучше перебздеть, как говорили в армии.
Ну, ЕСЛИ уж формировать полноценную корзину, то, "на крайняк": 70-75% - бакс; 15-10% - евро; 10-5%, напр., фунт, и ДО 5% ("на хлебушек", транспорт и коммуналку) - гривня. И бдить курсовые колебания, перевкладываясь по кроссу при необходимости; докупать - что просело, продавать - что подросло; зеленый (в т.ч., мелкие), мелкие/старые евро - на депозит/на счет, взамен синий, крупные новые евро - в кубышку... Такая вот национальная наша забава!
А що про золото срібло скажите?
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ihorsic
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Додано: Сер 02 кві, 2025 11:01
ihorsic написав:
А що про золото срібло скажите?
Хоть и вопрос к другому человеку, все же прокомментирую.
По прогнозам многих, металлы будут только дорожать (в иностранной валюте, разумеется).
Так ли это, узнаем со временем.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 13:24
ihorsic написав:
А що про золото срібло скажите?
золото в слитках - НЕ представляю, как продавать; в монетах - слишком большая наценка на нум. рынке к цене металла... НЕ сильно ликвидно как бакс, ХОТЯ и знаю пару приемщиков... НО еще на курсе 1900-2200 -- решил что оно переоценено, а падения - так и НЕ дождался... : )
Серебро - НЕ для наших реалий: слишком тяжелое при сравнительно низкой цене. Вспоминаю фразу главного героя из к/ф "Список Шиндлера", типа: сейчас наступают (для нас - уже наступили) такие времена, что ценности должны быть компактными! Перед войной получил в обменке кирпич сотками грн.: с началом войны - думал, что с ним делать, жене для возможного выезда - слишком тяжелый чтобы отдать, пару пачек взял себе, остальное - пришлось спрятать. Вот тогда тоже подумал, что хорошо, что не скупал серебро (как мне советовали), что бы с ним делал, где прятать?!
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Миша-клиент
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Додано: Сер 02 кві, 2025 13:55
гривня впевнено укріплюється на міжбанку, а тут тиша. всі це очікували?
41,3 - щось дуже оптимістично. хоча тиждень почався з невеликих інтервенцій - менше 100
млн дол на день.
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Shaman
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Додано: Сер 02 кві, 2025 14:08
Visky написав: Shaman написав:
не вистачає часу. а відбуваються цікаві рухи. а саме - інтервенції за тиждень склали вже 846
млн дол, що є вище середнього. в окремі дні дня сягали й 200
, й 250
млн дол.
але зверніть увагу - курс гривні все одно укріплюється. тобто вже ніякі алгоритми не працюють - хтось вирішив, що курс має бути 41,5 й його тримають на цьому рівні. особливо, коли корегування курсу відбуваються після 15:00. виправте мене, але бізнес-операції вже на цей час не проходять. саме це відбулося 25 березня, коли були найбільші інтервенції.
а загальне збільшення інтервенцій може бути обумовлено надходженнями з бюджету в кінці минулого тижня - 40
ярдів грн. так що гривні трохи є. я чесно очікував, що долар підросте - але зайвий раз показує, що прогнозування - це гадання, особливо коли курс керований
Тому, що відповідно до Постанови НБУ №35 тепер НБУ крупним покупцям (МО, Нафтогаз, ...) продає валюту напряму, поза УМВР.
це новація, бо постанова від 20 березня. операції за межами торгів на міжбанку, але гадаю ці операції все одно потраплять в звіт про операції на міжбанку. це ще зменшить попит на долар протягом торгової сесії - що поки й бачимо на табло
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