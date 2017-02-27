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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 кві, 2025 16:11
Victor8 написав: ihorsic написав:
А що про золото срібло скажите?
По прогнозам многих, металлы будут только дорожать (в иностранной валюте, разумеется).
Так ли это, узнаем со временем.
Враховуючи, що будь яка валюта буде тільки дешевшати, то звісно все інше буде в валюті тільки дорожчати
Питання в швидкості дорожчання...
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Додано: Сер 02 кві, 2025 16:59
Shaman написав: Visky написав: Shaman написав:
не вистачає часу. а відбуваються цікаві рухи. а саме - інтервенції за тиждень склали вже 846
млн дол, що є вище середнього. в окремі дні дня сягали й 200
, й 250
млн дол.
але зверніть увагу - курс гривні все одно укріплюється. тобто вже ніякі алгоритми не працюють - хтось вирішив, що курс має бути 41,5 й його тримають на цьому рівні. особливо, коли корегування курсу відбуваються після 15:00. виправте мене, але бізнес-операції вже на цей час не проходять. саме це відбулося 25 березня, коли були найбільші інтервенції.
а загальне збільшення інтервенцій може бути обумовлено надходженнями з бюджету в кінці минулого тижня - 40
ярдів грн. так що гривні трохи є. я чесно очікував, що долар підросте - але зайвий раз показує, що прогнозування - це гадання, особливо коли курс керований
Тому, що відповідно до Постанови НБУ №35 тепер НБУ крупним покупцям (МО, Нафтогаз, ...) продає валюту напряму, поза УМВР.
це новація, бо постанова від 20 березня. операції за межами торгів на міжбанку, але гадаю ці операції все одно потраплять в звіт про операції на міжбанку. це ще зменшить попит на долар протягом торгової сесії - що поки й бачимо на табло
Справа у тому, що вона прийнята якраз під продаж валюти "крупнякам", який великій наприкінці місяця, що проявлявся всплеском курсу. Завдяки цьому в кінці минулого міс. всплеск був невеликий і захлинувся 25.3. Тепер це забезпечуює більшу стабільність курсу, а об'єм продажів висвітлюється в звітах НБУ
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Додано: Сер 02 кві, 2025 17:17
Shaman написав:
гривня впевнено укріплюється на міжбанку, а тут тиша. всі це очікували?
41,3 - щось дуже оптимістично. хоча тиждень почався з невеликих інтервенцій - менше 100
млн дол на день.
Традиційне укріплення на початку міс, як правило триває до 5 зарплатного числа (додається фактор продажу валюти організаціями для виплати з/п, непотрібність валюти для сплат за контрактами, як наприкінці міс. й інше). Проте сьогодні МБ відіграв просадку й закрився стартовим курсом 41.35. Скоріше, нижче не підемо (наче НБУ тримає 41,2-3 як нижню межу), але може й бути
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