RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11844118451184611847

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 5.1 5 17
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
18%
3
41,00-41,50
18%
3
41,50-42,00
35%
6
42,00-42,50
12%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
6%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
12%
2
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 16:11

  Victor8 написав:
  ihorsic написав:А що про золото срібло скажите?

По прогнозам многих, металлы будут только дорожать (в иностранной валюте, разумеется).
Так ли это, узнаем со временем.

Враховуючи, що будь яка валюта буде тільки дешевшати, то звісно все інше буде в валюті тільки дорожчати :)
Питання в швидкості дорожчання...
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2238
З нами з: 19.02.14
Подякував: 621 раз.
Подякували: 652 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 16:59

  Shaman написав:
  Visky написав:
  Shaman написав:не вистачає часу. а відбуваються цікаві рухи. а саме - інтервенції за тиждень склали вже 846 млн дол, що є вище середнього. в окремі дні дня сягали й 200, й 250 млн дол.

але зверніть увагу - курс гривні все одно укріплюється. тобто вже ніякі алгоритми не працюють - хтось вирішив, що курс має бути 41,5 й його тримають на цьому рівні. особливо, коли корегування курсу відбуваються після 15:00. виправте мене, але бізнес-операції вже на цей час не проходять. саме це відбулося 25 березня, коли були найбільші інтервенції.

а загальне збільшення інтервенцій може бути обумовлено надходженнями з бюджету в кінці минулого тижня - 40 ярдів грн. так що гривні трохи є. я чесно очікував, що долар підросте - але зайвий раз показує, що прогнозування - це гадання, особливо коли курс керований 8)

Тому, що відповідно до Постанови НБУ №35 тепер НБУ крупним покупцям (МО, Нафтогаз, ...) продає валюту напряму, поза УМВР.

це новація, бо постанова від 20 березня. операції за межами торгів на міжбанку, але гадаю ці операції все одно потраплять в звіт про операції на міжбанку. це ще зменшить попит на долар протягом торгової сесії - що поки й бачимо на табло :D
Справа у тому, що вона прийнята якраз під продаж валюти "крупнякам", який великій наприкінці місяця, що проявлявся всплеском курсу. Завдяки цьому в кінці минулого міс. всплеск був невеликий і захлинувся 25.3. Тепер це забезпечуює більшу стабільність курсу, а об'єм продажів висвітлюється в звітах НБУ
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1460
З нами з: 27.04.10
Подякував: 145 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 17:17

  Shaman написав:гривня впевнено укріплюється на міжбанку, а тут тиша. всі це очікували? :)

41,3 - щось дуже оптимістично. хоча тиждень почався з невеликих інтервенцій - менше 100 млн дол на день.
Готівковий взагалі на 41,2 пірнав. Традиційне укріплення на початку міс, як правило триває до 5 зарплатного числа (додається фактор продажу валюти організаціями для виплати з/п, непотрібність валюти для сплат за контрактами, як наприкінці міс. й інше). Проте сьогодні МБ відіграв просадку й закрився стартовим курсом 41.35. Скоріше, нижче не підемо (наче НБУ тримає 41,2-3 як нижню межу), але може й бути
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1460
З нами з: 27.04.10
Подякував: 145 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 21:01

  Shaman написав:гривня впевнено укріплюється на міжбанку, а тут тиша. всі це очікували? :)

41,3 - щось дуже оптимістично. хоча тиждень почався з невеликих інтервенцій - менше 100 млн дол на день.

Так що війна нас мінєт?
ihorsic
 
Повідомлень: 1371
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 09:11

Трамп заявив, що підписує указ про взаємні мита

Трамп заявив, що підписує указ про взаємні мита проти всього світу - долар знову по 36,6? :roll: Вже чути стук копит чи ще ранок? :wink:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6063
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6982 раз.
Подякували: 3149 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 15:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

https://youtu.be/tcvwqJCTSvs?si=SLSbu2bp3S-FDxOn&t=552
Кажуть, що НБУ продає валюту "на ліво", треба буде стежити на скільки ЗВР схудне, бо інакше не уявляю як вирахувати такі операції
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5243
З нами з: 29.07.22
Подякував: 838 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 15:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Василь-Рівне написав:Трамп заявив, що підписує указ про взаємні мита проти всього світу - долар знову по 36,6? Вже чути стук копит чи ще ранок?


Епоха баксу все?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10189
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 16:04

помню в 2008 тоже говорили нам ничего не грозит то в Америке пузыри-в и тоге с 4.60 до 8
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1641
З нами з: 20.01.09
Подякував: 58 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 16:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:Епоха баксу все?

Звісно. Ласкаво просимо в нову епоху "хто кого передевальвує"
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5243
З нами з: 29.07.22
Подякував: 838 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 11844118451184611847
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дюрі-бачі і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3587, 3588, 3589
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
35887 37518343
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 кві, 2025 15:18
Faceless
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 211, 212, 213
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2122 13408108
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 кві, 2025 15:16
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23309690
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.