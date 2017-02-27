Думаю, что не настолько "налево", чтобы это не отражалось в анализе ликвидности. Надо будет просто сравнить показатели
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 кві, 2025 16:26
Думаю, что не настолько "налево", чтобы это не отражалось в анализе ликвидности. Надо будет просто сравнить показатели
Додано: Чет 03 кві, 2025 17:01
До речі, поясніть простими словами - коли падає фонда, чому це погано (якщо погано) для самих компаній?.. Ну, власники акцій, які в тих компаніях зазвичай навіть не працюють, тепер не можуть їх продати дорого, і що це змінює в реальній економіці?..
І як це впливає на валюту - акції вниз, валюта вгору?..
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