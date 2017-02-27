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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11845118461184711848

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 5 5 20
40,00-40,50
5%
1
40,50-41,00
15%
3
41,00-41,50
15%
3
41,50-42,00
35%
7
42,00-42,50
10%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
5%
1
43,50-44,00
5%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
10%
2
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 16:26

  Дюрі-бачі написав:https://youtu.be/tcvwqJCTSvs?si=SLSbu2bp3S-FDxOn&t=552
Кажуть, що НБУ продає валюту "на ліво", треба буде стежити на скільки ЗВР схудне, бо інакше не уявляю як вирахувати такі операції

Думаю, что не настолько "налево", чтобы это не отражалось в анализе ликвидности. Надо будет просто сравнить показатели
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 17:01

  Сибарит написав: Надо будет просто сравнить показатели

До речі, поясніть простими словами - коли падає фонда, чому це погано (якщо погано) для самих компаній?.. Ну, власники акцій, які в тих компаніях зазвичай навіть не працюють, тепер не можуть їх продати дорого, і що це змінює в реальній економіці?..

Американський ринок втрачає трильйони доларів.

Акції Apple впали на 8,3%, компанія втратила майже $255 млрд доларів своєї вартості, пише Clash Report. Акції Nike теж впали – знизилися на 13%. Це мінімум з листопада 2017(!) року.


І як це впливає на валюту - акції вниз, валюта вгору?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 17:50

  Дюрі-бачі написав:
  Investor_K написав:Епоха баксу все?

Звісно. Ласкаво просимо в нову епоху "хто кого передевальвує"

А до чого тут девальвація? Після всіх величезних страшних тарифів долар до євро впав на 1%, в основному через падіння спільних ринків і на основі поточного торгового балансу.

Далі якщо все піде за підручником, то торговий баланс США зміститься у бік експорту і це тиснутиме на долар у бік зміцнення.
Але це звичайно справа на роки, і якщо тільки поточна екон. політика залишиться без змін, зараз насправді хаос приносить їм набагато більше шкоди.
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 18:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

То куди надалі вкладати гривню?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 19:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Investor_K написав:То куди надалі вкладати гривню?
У вас ще залишилось що вкладати?))
lamal
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 19:04

  lamal написав:
Investor_K написав:То куди надалі вкладати гривню?
У вас ще залишилось що вкладати?))

Трохи є. Але Вам не дам, бо самому треба
Investor_K
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