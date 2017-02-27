Думаю, что не настолько "налево", чтобы это не отражалось в анализе ликвидности. Надо будет просто сравнить показатели
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 кві, 2025 16:26
Думаю, что не настолько "налево", чтобы это не отражалось в анализе ликвидности. Надо будет просто сравнить показатели
Додано: Чет 03 кві, 2025 17:01
До речі, поясніть простими словами - коли падає фонда, чому це погано (якщо погано) для самих компаній?.. Ну, власники акцій, які в тих компаніях зазвичай навіть не працюють, тепер не можуть їх продати дорого, і що це змінює в реальній економіці?..
І як це впливає на валюту - акції вниз, валюта вгору?..
Додано: Чет 03 кві, 2025 17:50
А до чого тут девальвація? Після всіх величезних страшних тарифів долар до євро впав на 1%, в основному через падіння спільних ринків і на основі поточного торгового балансу.
Далі якщо все піде за підручником, то торговий баланс США зміститься у бік експорту і це тиснутиме на долар у бік зміцнення.
Але це звичайно справа на роки, і якщо тільки поточна екон. політика залишиться без змін, зараз насправді хаос приносить їм набагато більше шкоди.
Додано: Чет 03 кві, 2025 18:43
Re: Валютний ринок в контексті ДС
То куди надалі вкладати гривню?
Додано: Чет 03 кві, 2025 19:01
Re: Валютний ринок в контексті ДС
У вас ще залишилось що вкладати?))
Додано: Чет 03 кві, 2025 19:04
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