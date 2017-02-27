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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 кві, 2025 16:26
Дюрі-бачі написав:
https://youtu.be/tcvwqJCTSvs?si=SLSbu2bp3S-FDxOn&t=552
Кажуть, що НБУ продає валюту "на ліво", треба буде стежити на скільки ЗВР схудне, бо інакше не уявляю як вирахувати такі операції
Думаю, что не настолько "налево", чтобы это не отражалось в анализе ликвидности. Надо будет просто сравнить показатели
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Сибарит
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Додано: Чет 03 кві, 2025 17:01
Сибарит написав:
Надо будет просто сравнить показатели
До речі, поясніть простими словами - коли падає фонда, чому це погано (якщо погано) для самих компаній?.. Ну, власники акцій, які в тих компаніях зазвичай навіть не працюють, тепер не можуть їх продати дорого, і що це змінює в реальній економіці?..
Американський ринок втрачає трильйони доларів.
Акції Apple впали на 8,3%, компанія втратила майже $255 млрд доларів своєї вартості, пише Clash Report. Акції Nike теж впали – знизилися на 13%. Це мінімум з листопада 2017(!) року.
І як це впливає на валюту - акції вниз, валюта вгору?..
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sergey_sryvkin
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Додано: Чет 03 кві, 2025 17:50
Дюрі-бачі написав: Investor_K написав:
Епоха баксу все?
Звісно. Ласкаво просимо в нову епоху "хто кого передевальвує"
А до чого тут девальвація? Після всіх величезних страшних тарифів долар до євро впав на 1%, в основному через падіння спільних ринків і на основі поточного торгового балансу.
Далі якщо все піде за підручником, то торговий баланс США зміститься у бік експорту і це тиснутиме на долар у бік зміцнення.
Але це звичайно справа на роки, і якщо тільки поточна екон. політика залишиться без змін, зараз насправді хаос приносить їм набагато більше шкоди.
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zerocool
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Додано: Чет 03 кві, 2025 18:43
То куди надалі вкладати гривню?
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Investor_K
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Додано: Чет 03 кві, 2025 19:01
Investor_K написав:То куди надалі вкладати гривню?
У вас ще залишилось що вкладати?))
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lamal
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Додано: Чет 03 кві, 2025 19:04
lamal написав:
Investor_K написав:То куди надалі вкладати гривню?
У вас ще залишилось що вкладати?))
Трохи є. Але Вам не дам, бо самому треба
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Investor_K
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Додано: Чет 03 кві, 2025 19:23
zerocool написав:
А до чого тут девальвація?
Бо в "підручнику пише", що у відповідь на мита треба девальвувати валюту, щоб "підтримати експортерів"
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 03 кві, 2025 19:25
Дюрі-бачі написав: zerocool написав:
А до чого тут девальвація?
Бо в "підручнику пише", що у відповідь на мита треба девальвувати валюту, щоб "підтримати експортерів"
Треба вкладати у матеріальні активи
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Додано: Чет 03 кві, 2025 19:36
Investor_K написав: Дюрі-бачі написав: zerocool написав:
А до чого тут девальвація?
Бо в "підручнику пише", що у відповідь на мита треба девальвувати валюту, щоб "підтримати експортерів"
Треба вкладати у матеріальні активи
шахед прилетить, або кон'юнктура ринку зміниться, якщо в товар вкластись, податки на нерухомість введуть такі варіанти не розглядається ?
Я вважаю що краще в злитки золота дуже доступне інвестування вже від 5000 грн за 1 грн , і чим більше купуєш тим дешевше - які підводні камені ? якщо це розглядати як довготермінова інвестиція 10-20 років ?
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Додано: Чет 03 кві, 2025 19:38
sergey_sryvkin написав:
До речі, поясніть простими словами - коли падає фонда, чому це погано (якщо погано) для самих компаній?
Я не понимаю механизмы функционирования фондового рынка и его связь с классическими формами бизнеса. О влиянии на курс тоже ничего сказать не могу.
Единственный негатив от падения акций я вижу в невыгодности доразмещения. Для привлечения того же объема инвестиций придется эмитировать больше новых акций, что повлечет размытие доли мажоритариев.
Т.о. падение акций приводит к замедлению или даже остановке развития. На текущую деятельность оно особо влиять не должно.
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Сибарит
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