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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 кві, 2025 20:04
Знаю одне: хтось як Маск зможе задешево скупити акції. Але очікую, що до дна ще дуже далеко, в кращому випадку місяці 3, в гіршому 1.5 роки...
Зрозуміло 1: як тільки Трамп заспокоїться (наприклад звільнить всю команду), то треба буде бігти купувати акції...
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 03 кві, 2025 20:35
Дюрі-бачі написав: zerocool написав:
А до чого тут девальвація?
Бо в "підручнику пише", що у відповідь на мита треба девальвувати валюту, щоб "підтримати експортерів"
За попередніми оцінками, бюджет США отримає 3+ трлн доларів за наступний десяток років, але за рахунок якогось скорочення ВВП. Також знизиться тиск зовнішнього боргу, але найцікавіше у них відбуватиметься на внутрішніх ринках - поки що незрозуміло, наскільки великим буде перенесення виробництв та внутрішнє споживання. На тлі цього підтримка експорту взагалі справа десята, насамперед експортери (переважно пром. виробництво) переорієнтуватимуться на внутрішній ринок в якому з'являться порожні місця. Більшість експорту взагалі в них їде до Латинської Америки.
А загалом і глобально ми рухаємося до рецесії як мінімум порівнянної з ковідом, від якої Україна навіть десь може виграти, як нетто-споживач енергоносіїв. Ну ще не виключено, що наші "низькі" тарифи призведуть до схематозу сірого європейського експорту.
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zerocool
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