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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11846118471184811849

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 5 5 20
40,00-40,50
5%
1
40,50-41,00
15%
3
41,00-41,50
15%
3
41,50-42,00
35%
7
42,00-42,50
10%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
5%
1
43,50-44,00
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1
44,00-44,50
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0
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0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
10%
2
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 20:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Знаю одне: хтось як Маск зможе задешево скупити акції. Але очікую, що до дна ще дуже далеко, в кращому випадку місяці 3, в гіршому 1.5 роки...
Зрозуміло 1: як тільки Трамп заспокоїться (наприклад звільнить всю команду), то треба буде бігти купувати акції...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 20:35

  Дюрі-бачі написав:
  zerocool написав:А до чого тут девальвація?

Бо в "підручнику пише", що у відповідь на мита треба девальвувати валюту, щоб "підтримати експортерів"

За попередніми оцінками, бюджет США отримає 3+ трлн доларів за наступний десяток років, але за рахунок якогось скорочення ВВП. Також знизиться тиск зовнішнього боргу, але найцікавіше у них відбуватиметься на внутрішніх ринках - поки що незрозуміло, наскільки великим буде перенесення виробництв та внутрішнє споживання. На тлі цього підтримка експорту взагалі справа десята, насамперед експортери (переважно пром. виробництво) переорієнтуватимуться на внутрішній ринок в якому з'являться порожні місця. Більшість експорту взагалі в них їде до Латинської Америки.

А загалом і глобально ми рухаємося до рецесії як мінімум порівнянної з ковідом, від якої Україна навіть десь може виграти, як нетто-споживач енергоносіїв. Ну ще не виключено, що наші "низькі" тарифи призведуть до схематозу сірого європейського експорту.
zerocool
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