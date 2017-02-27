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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11846118471184811849

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.8 5 21
40,00-40,50
10%
2
40,50-41,00
14%
3
41,00-41,50
14%
3
41,50-42,00
33%
7
42,00-42,50
10%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
5%
1
43,50-44,00
5%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 20:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Знаю одне: хтось як Маск зможе задешево скупити акції. Але очікую, що до дна ще дуже далеко, в кращому випадку місяці 3, в гіршому 1.5 роки...
Зрозуміло 1: як тільки Трамп заспокоїться (наприклад звільнить всю команду), то треба буде бігти купувати акції...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 20:35

  Дюрі-бачі написав:
  zerocool написав:А до чого тут девальвація?

Бо в "підручнику пише", що у відповідь на мита треба девальвувати валюту, щоб "підтримати експортерів"

За попередніми оцінками, бюджет США отримає 3+ трлн доларів за наступний десяток років, але за рахунок якогось скорочення ВВП. Також знизиться тиск зовнішнього боргу, але найцікавіше у них відбуватиметься на внутрішніх ринках - поки що незрозуміло, наскільки великим буде перенесення виробництв та внутрішнє споживання. На тлі цього підтримка експорту взагалі справа десята, насамперед експортери (переважно пром. виробництво) переорієнтуватимуться на внутрішній ринок в якому з'являться порожні місця. Більшість експорту взагалі в них їде до Латинської Америки.

А загалом і глобально ми рухаємося до рецесії як мінімум порівнянної з ковідом, від якої Україна навіть десь може виграти, як нетто-споживач енергоносіїв. Ну ще не виключено, що наші "низькі" тарифи призведуть до схематозу сірого європейського експорту.
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:03

  Дюрі-бачі написав:https://youtu.be/tcvwqJCTSvs?si=SLSbu2bp3S-FDxOn&t=552
Кажуть, що НБУ продає валюту "на ліво", треба буде стежити на скільки ЗВР схудне, бо інакше не уявляю як вирахувати такі операції

в чому паніка, що сталося? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:11

  Дюрі-бачі написав:
  zerocool написав:А до чого тут девальвація?

Бо в "підручнику пише", що у відповідь на мита треба девальвувати валюту, щоб "підтримати експортерів"

а в яких підручниках? ;)

знаєте, в чому прикол - що США унікальна країна в тому сенсі, бо її валюта й є світовими ЗВР. тому для них не діють ті правила, які актуальні для інших. ніколи не чули про парадокс Тріффіна? у російській Вікі викладено краще
Для того, чтобы обеспечить центральные банки других стран необходимым количеством долларов для формирования национальных валютных резервов, необходимо, чтобы в США постоянно наблюдался дефицит платёжного баланса. Но дефицит платёжного баланса подрывает доверие к доллару и снижает его ценность в качестве резервного актива, поэтому для укрепления доверия требуется профицит платёжного баланса

тобто, якщо для інших країн такий шалений дефіцит зовнішньої торгівлі не є добрим, то для США це канал емісії долару по всьому світові. тому якщо США ліквідують торговий дефіцит, то вони мають ліквідувати й дефіцит бюджету, інакше вони отримають велику внутрішню інфляцію. як вони з цим впораються - подивимось.

а взагалі до чого може призвести така війна тарифів - питання відкрите. надто багато факторів, й реально спрогнозувати або складно, або взагалі неможливо. хоча поки схоже, що домовляться, й експеримент до кінця не доведуть 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:20

  sergey_sryvkin написав:
  Сибарит написав: Надо будет просто сравнить показатели

До речі, поясніть простими словами - коли падає фонда, чому це погано (якщо погано) для самих компаній?.. Ну, власники акцій, які в тих компаніях зазвичай навіть не працюють, тепер не можуть їх продати дорого, і що це змінює в реальній економіці?..
Американський ринок втрачає трильйони доларів.

Акції Apple впали на 8,3%, компанія втратила майже $255 млрд доларів своєї вартості, пише Clash Report. Акції Nike теж впали – знизилися на 13%. Це мінімум з листопада 2017(!) року.

І як це впливає на валюту - акції вниз, валюта вгору?..

а ви самі відповіли - коли падає вартість акцій компанії - то її власники біднішають. для самої компанії в принципі це нічого не змінює. в загалом на фінансовому ринку, якщо падають акції - то звідти можуть вивести якусь суму капіталу. й відповідно, куди цей капітал піде - там й буде здорожчання.

прямої кореляції між вартістю акцій й валютою немає. але падіння акцій - це очікування погіршення економічних показників. а от погіршення економічних показників може вплинути на курс - залежно від того, що й як погіршиться.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:23

Shaman тобто Ви не пропонуєте девальвувати гривню у відповідь на мита США, щоб перекласти збідніння з Ахметова на його працівників?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:24

  Сибарит написав:
  sergey_sryvkin написав:До речі, поясніть простими словами - коли падає фонда, чому це погано (якщо погано) для самих компаній?

Я не понимаю механизмы функционирования фондового рынка и его связь с классическими формами бизнеса.

Оце ж і я не розумію. Коли в кіно показують власників компаній які заламують руки - "наші акції впали вдвічі!". Ну, і шо з того?.. :)
sergey_sryvkin
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