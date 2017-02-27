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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 кві, 2025 20:04
Знаю одне: хтось як Маск зможе задешево скупити акції. Але очікую, що до дна ще дуже далеко, в кращому випадку місяці 3, в гіршому 1.5 роки...
Зрозуміло 1: як тільки Трамп заспокоїться (наприклад звільнить всю команду), то треба буде бігти купувати акції...
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 03 кві, 2025 20:35
Дюрі-бачі написав: zerocool написав:
А до чого тут девальвація?
Бо в "підручнику пише", що у відповідь на мита треба девальвувати валюту, щоб "підтримати експортерів"
За попередніми оцінками, бюджет США отримає 3+ трлн доларів за наступний десяток років, але за рахунок якогось скорочення ВВП. Також знизиться тиск зовнішнього боргу, але найцікавіше у них відбуватиметься на внутрішніх ринках - поки що незрозуміло, наскільки великим буде перенесення виробництв та внутрішнє споживання. На тлі цього підтримка експорту взагалі справа десята, насамперед експортери (переважно пром. виробництво) переорієнтуватимуться на внутрішній ринок в якому з'являться порожні місця. Більшість експорту взагалі в них їде до Латинської Америки.
А загалом і глобально ми рухаємося до рецесії як мінімум порівнянної з ковідом, від якої Україна навіть десь може виграти, як нетто-споживач енергоносіїв. Ну ще не виключено, що наші "низькі" тарифи призведуть до схематозу сірого європейського експорту.
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zerocool
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Додано: Чет 03 кві, 2025 22:03
Дюрі-бачі написав:
https://youtu.be/tcvwqJCTSvs?si=SLSbu2bp3S-FDxOn&t=552
Кажуть, що НБУ продає валюту "на ліво", треба буде стежити на скільки ЗВР схудне, бо інакше не уявляю як вирахувати такі операції
в чому паніка, що сталося?
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Shaman
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Додано: Чет 03 кві, 2025 22:11
Дюрі-бачі написав: zerocool написав:
А до чого тут девальвація?
Бо в "підручнику пише", що у відповідь на мита треба девальвувати валюту, щоб "підтримати експортерів"
а в яких підручниках?
знаєте, в чому прикол - що США унікальна країна в тому сенсі, бо її валюта й є світовими ЗВР. тому для них не діють ті правила, які актуальні для інших. ніколи не чули про парадокс Тріффіна? у російській Вікі викладено краще
Для того, чтобы обеспечить центральные банки других стран необходимым количеством долларов для формирования национальных валютных резервов, необходимо, чтобы в США постоянно наблюдался дефицит платёжного баланса. Но дефицит платёжного баланса подрывает доверие к доллару и снижает его ценность в качестве резервного актива, поэтому для укрепления доверия требуется профицит платёжного баланса
тобто, якщо для інших країн такий шалений дефіцит зовнішньої торгівлі не є добрим, то для США це канал емісії долару по всьому світові. тому якщо США ліквідують торговий дефіцит, то вони мають ліквідувати й дефіцит бюджету, інакше вони отримають велику внутрішню інфляцію. як вони з цим впораються - подивимось.
а взагалі до чого може призвести така війна тарифів - питання відкрите. надто багато факторів, й реально спрогнозувати або складно, або взагалі неможливо. хоча поки схоже, що домовляться, й експеримент до кінця не доведуть
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Додано: Чет 03 кві, 2025 22:20
sergey_sryvkin написав: Сибарит написав:
Надо будет просто сравнить показатели
До речі, поясніть простими словами - коли падає фонда, чому це погано (якщо погано) для самих компаній?.. Ну, власники акцій, які в тих компаніях зазвичай навіть не працюють, тепер не можуть їх продати дорого, і що це змінює в реальній економіці?..
Американський ринок втрачає трильйони доларів.
Акції Apple впали на 8,3%, компанія втратила майже $255 млрд доларів своєї вартості, пише Clash Report. Акції Nike теж впали – знизилися на 13%. Це мінімум з листопада 2017(!) року.
І як це впливає на валюту - акції вниз, валюта вгору?..
а ви самі відповіли - коли падає вартість акцій компанії - то її власники біднішають. для самої компанії в принципі це нічого не змінює. в загалом на фінансовому ринку, якщо падають акції - то звідти можуть вивести якусь суму капіталу. й відповідно, куди цей капітал піде - там й буде здорожчання.
прямої кореляції між вартістю акцій й валютою немає. але падіння акцій - це очікування погіршення економічних показників. а от погіршення економічних показників може вплинути на курс - залежно від того, що й як погіршиться.
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Додано: Чет 03 кві, 2025 22:23
Shaman тобто Ви не пропонуєте девальвувати гривню у відповідь на мита США, щоб перекласти збідніння з Ахметова на його працівників?
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 03 кві, 2025 22:24
Сибарит написав: sergey_sryvkin написав:
До речі, поясніть простими словами - коли падає фонда, чому це погано (якщо погано) для самих компаній?
Я не понимаю механизмы функционирования фондового рынка и его связь с классическими формами бизнеса.
Оце ж і я не розумію. Коли в кіно показують власників компаній які заламують руки - "наші акції впали вдвічі!". Ну, і шо з того?..
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Додано: Чет 03 кві, 2025 22:29
sergey_sryvkin написав: Сибарит написав: sergey_sryvkin написав:
До речі, поясніть простими словами - коли падає фонда, чому це погано (якщо погано) для самих компаній?
Я не понимаю механизмы функционирования фондового рынка и его связь с классическими формами бизнеса.
Оце ж і я не розумію. Коли в кіно показують власників компаній які заламують руки - "наші акції впали вдвічі!"
. Ну, і шо з того?..
вони стали вдвічі біднішими - ви б не заламували руки?
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Додано: Чет 03 кві, 2025 22:31
Shaman написав: sergey_sryvkin написав:
До речі, поясніть простими словами - коли падає фонда, чому це погано (якщо погано) для самих компаній?.. Ну, власники акцій, які в тих компаніях зазвичай навіть не працюють, тепер не можуть їх продати дорого, і що це змінює в реальній економіці?..
а ви самі відповіли - коли падає вартість акцій компанії - то її власники біднішають.
Так хіба всі акції належать власникам? Може якась частка. Так якщо вони свою частку не продають, яка їм різниця, скільки коштують акції, які вони все одно не продають?
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Додано: Чет 03 кві, 2025 22:35
Shaman написав:
вони стали вдвічі біднішими - ви б не заламували руки?
Я поки не бачу де вони стали вдвічі біднішими.
Наприклад, якщо моя компанія Епл, і я маю там, не знаю, 51% акцій, і я ці акції не продаю, бо бажаю володіти саме цим пакетом, то яка мені різниця скільки вони коштують? Так, якщо я захочу їх продати, я отримаю менше, але ж я не хочу їх продавати, хотів би - давно б продав.
А так - акції можуть впасти вдвічі, але заводи працюють, айфони продаються, дівіденди капають. То що мені з того падіння?..
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