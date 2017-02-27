Додано: Чет 03 кві, 2025 22:11

Дюрі-бачі написав: zerocool написав: А до чого тут девальвація? А до чого тут девальвація?

Бо в "підручнику пише", що у відповідь на мита треба девальвувати валюту, щоб "підтримати експортерів" Бо в "підручнику пише", що у відповідь на мита треба девальвувати валюту, щоб "підтримати експортерів"

Для того, чтобы обеспечить центральные банки других стран необходимым количеством долларов для формирования национальных валютных резервов, необходимо, чтобы в США постоянно наблюдался дефицит платёжного баланса. Но дефицит платёжного баланса подрывает доверие к доллару и снижает его ценность в качестве резервного актива, поэтому для укрепления доверия требуется профицит платёжного баланса

а в яких підручниках?знаєте, в чому прикол - що США унікальна країна в тому сенсі, бо її валюта й є світовими ЗВР. тому для них не діють ті правила, які актуальні для інших. ніколи не чули про парадокс Тріффіна? у російській Вікі викладено кращетобто, якщо для інших країн такий шалений дефіцит зовнішньої торгівлі не є добрим, то для США це канал емісії долару по всьому світові. тому якщо США ліквідують торговий дефіцит, то вони мають ліквідувати й дефіцит бюджету, інакше вони отримають велику внутрішню інфляцію. як вони з цим впораються - подивимось.а взагалі до чого може призвести така війна тарифів - питання відкрите. надто багато факторів, й реально спрогнозувати або складно, або взагалі неможливо. хоча поки схоже, що домовляться, й експеримент до кінця не доведуть