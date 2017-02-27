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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11847118481184911850>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.8 5 21
40,00-40,50
10%
2
40,50-41,00
14%
3
41,00-41,50
14%
3
41,50-42,00
33%
7
42,00-42,50
10%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
5%
1
43,50-44,00
5%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 20:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Знаю одне: хтось як Маск зможе задешево скупити акції. Але очікую, що до дна ще дуже далеко, в кращому випадку місяці 3, в гіршому 1.5 роки...
Зрозуміло 1: як тільки Трамп заспокоїться (наприклад звільнить всю команду), то треба буде бігти купувати акції...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 20:35

  Дюрі-бачі написав:
  zerocool написав:А до чого тут девальвація?

Бо в "підручнику пише", що у відповідь на мита треба девальвувати валюту, щоб "підтримати експортерів"

За попередніми оцінками, бюджет США отримає 3+ трлн доларів за наступний десяток років, але за рахунок якогось скорочення ВВП. Також знизиться тиск зовнішнього боргу, але найцікавіше у них відбуватиметься на внутрішніх ринках - поки що незрозуміло, наскільки великим буде перенесення виробництв та внутрішнє споживання. На тлі цього підтримка експорту взагалі справа десята, насамперед експортери (переважно пром. виробництво) переорієнтуватимуться на внутрішній ринок в якому з'являться порожні місця. Більшість експорту взагалі в них їде до Латинської Америки.

А загалом і глобально ми рухаємося до рецесії як мінімум порівнянної з ковідом, від якої Україна навіть десь може виграти, як нетто-споживач енергоносіїв. Ну ще не виключено, що наші "низькі" тарифи призведуть до схематозу сірого європейського експорту.
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:03

  Дюрі-бачі написав:https://youtu.be/tcvwqJCTSvs?si=SLSbu2bp3S-FDxOn&t=552
Кажуть, що НБУ продає валюту "на ліво", треба буде стежити на скільки ЗВР схудне, бо інакше не уявляю як вирахувати такі операції

в чому паніка, що сталося? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:11

  Дюрі-бачі написав:
  zerocool написав:А до чого тут девальвація?

Бо в "підручнику пише", що у відповідь на мита треба девальвувати валюту, щоб "підтримати експортерів"

а в яких підручниках? ;)

знаєте, в чому прикол - що США унікальна країна в тому сенсі, бо її валюта й є світовими ЗВР. тому для них не діють ті правила, які актуальні для інших. ніколи не чули про парадокс Тріффіна? у російській Вікі викладено краще
Для того, чтобы обеспечить центральные банки других стран необходимым количеством долларов для формирования национальных валютных резервов, необходимо, чтобы в США постоянно наблюдался дефицит платёжного баланса. Но дефицит платёжного баланса подрывает доверие к доллару и снижает его ценность в качестве резервного актива, поэтому для укрепления доверия требуется профицит платёжного баланса

тобто, якщо для інших країн такий шалений дефіцит зовнішньої торгівлі не є добрим, то для США це канал емісії долару по всьому світові. тому якщо США ліквідують торговий дефіцит, то вони мають ліквідувати й дефіцит бюджету, інакше вони отримають велику внутрішню інфляцію. як вони з цим впораються - подивимось.

а взагалі до чого може призвести така війна тарифів - питання відкрите. надто багато факторів, й реально спрогнозувати або складно, або взагалі неможливо. хоча поки схоже, що домовляться, й експеримент до кінця не доведуть 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:20

  sergey_sryvkin написав:
  Сибарит написав: Надо будет просто сравнить показатели

До речі, поясніть простими словами - коли падає фонда, чому це погано (якщо погано) для самих компаній?.. Ну, власники акцій, які в тих компаніях зазвичай навіть не працюють, тепер не можуть їх продати дорого, і що це змінює в реальній економіці?..
Американський ринок втрачає трильйони доларів.

Акції Apple впали на 8,3%, компанія втратила майже $255 млрд доларів своєї вартості, пише Clash Report. Акції Nike теж впали – знизилися на 13%. Це мінімум з листопада 2017(!) року.

І як це впливає на валюту - акції вниз, валюта вгору?..

а ви самі відповіли - коли падає вартість акцій компанії - то її власники біднішають. для самої компанії в принципі це нічого не змінює. в загалом на фінансовому ринку, якщо падають акції - то звідти можуть вивести якусь суму капіталу. й відповідно, куди цей капітал піде - там й буде здорожчання.

прямої кореляції між вартістю акцій й валютою немає. але падіння акцій - це очікування погіршення економічних показників. а от погіршення економічних показників може вплинути на курс - залежно від того, що й як погіршиться.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:23

Shaman тобто Ви не пропонуєте девальвувати гривню у відповідь на мита США, щоб перекласти збідніння з Ахметова на його працівників?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:24

  Сибарит написав:
  sergey_sryvkin написав:До речі, поясніть простими словами - коли падає фонда, чому це погано (якщо погано) для самих компаній?

Я не понимаю механизмы функционирования фондового рынка и его связь с классическими формами бизнеса.

Оце ж і я не розумію. Коли в кіно показують власників компаній які заламують руки - "наші акції впали вдвічі!". Ну, і шо з того?.. :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:29

  sergey_sryvkin написав:
  Сибарит написав:
  sergey_sryvkin написав:До речі, поясніть простими словами - коли падає фонда, чому це погано (якщо погано) для самих компаній?

Я не понимаю механизмы функционирования фондового рынка и его связь с классическими формами бизнеса.

Оце ж і я не розумію. Коли в кіно показують власників компаній які заламують руки - "наші акції впали вдвічі!". Ну, і шо з того?.. :)

вони стали вдвічі біднішими - ви б не заламували руки? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:31

  Shaman написав:
  sergey_sryvkin написав:До речі, поясніть простими словами - коли падає фонда, чому це погано (якщо погано) для самих компаній?.. Ну, власники акцій, які в тих компаніях зазвичай навіть не працюють, тепер не можуть їх продати дорого, і що це змінює в реальній економіці?..

а ви самі відповіли - коли падає вартість акцій компанії - то її власники біднішають.

Так хіба всі акції належать власникам? Може якась частка. Так якщо вони свою частку не продають, яка їм різниця, скільки коштують акції, які вони все одно не продають?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:вони стали вдвічі біднішими - ви б не заламували руки?

Я поки не бачу де вони стали вдвічі біднішими.
Наприклад, якщо моя компанія Епл, і я маю там, не знаю, 51% акцій, і я ці акції не продаю, бо бажаю володіти саме цим пакетом, то яка мені різниця скільки вони коштують? Так, якщо я захочу їх продати, я отримаю менше, але ж я не хочу їх продавати, хотів би - давно б продав.
А так - акції можуть впасти вдвічі, але заводи працюють, айфони продаються, дівіденди капають. То що мені з того падіння?..
sergey_sryvkin
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