RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11847118481184911850

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2025?

Опитування проводиться до Чет 01 тра, 2025 13:52

Валютний ринок в контексті ДС 4.8 5 21
40,00-40,50
10%
2
40,50-41,00
14%
3
41,00-41,50
14%
3
41,50-42,00
33%
7
42,00-42,50
10%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
5%
1
43,50-44,00
5%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
10%
2
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:38

  Дюрі-бачі написав:Shaman тобто Ви не пропонуєте девальвувати гривню у відповідь на мита США, щоб перекласти збідніння з Ахметова на його працівників?

для України, як й інших країн-експортерів, це актуально. але не для країн-емітентів світових валют. й для Китаю. тому для США, ЄС та Китаю фраза хто кого передевальвує, неактуальна
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8518
З нами з: 29.09.19
Подякував: 742 раз.
Подякували: 1600 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:48

  sergey_sryvkin написав:
  Shaman написав:вони стали вдвічі біднішими - ви б не заламували руки?

Я поки не бачу де вони стали вдвічі біднішими.
Наприклад, якщо моя компанія Епл, і я маю там, не знаю, 51% акцій, і я ці акції не продаю, бо бажаю володіти саме цим пакетом, то яка мені різниця скільки вони коштують? Так, якщо я захочу їх продати, я отримаю менше, але ж я не хочу їх продавати, хотів би - давно б продав.
А так - акції можуть впасти вдвічі, але заводи працюють, айфони продаються, дівіденди капають. То що мені з того падіння?..

ви у кількох своїх питаннях показали ключову різницю сприйняття розумінням володіти між нами й розвиненими країнами. ми звикли до наявності одного чи декількох мажоритарних власників.

а що на Заході
Інституційні інвестори домінують в акціонерній базі Apple, контролюючи 61,93% від загальної кількості акцій та 63,23% акцій в обігу. Ці пакети акцій розподілені між 6 485 установами, що підкреслює величезну впевненість у довгостроковому потенціалі зростання Apple.

Vanguard Group є найбільшим інституційним акціонером Apple, володіючи 1,35 млрд акцій вартістю $328,1 млрд, що становить 8,91% акцій компанії. За останній квартал Vanguard додала 21,6 млн акцій, що означає зростання її частки на 1,63%.

BlackRock є другим за величиною інституційним акціонером з 1,05 млрд акцій вартістю $255,9 млрд, що становить 6,95% акцій Apple. State Street посідає третє місце з 584 мільйонами акцій вартістю $142,3 млрд, що становить 3,86% власності.

FMR володіє 363,9 мільйонами акцій вартістю $88,7 млрд, що на 5,27% більше, ніж за останні три місяці. Geode Capital Management замикає п’ятірку лідерів з 333,9 мільйонами акцій вартістю $81,3 млрд, збільшивши за квартал свою позицію на 6,54%, або на 20,4 мільйона акцій.

Навіть Berkshire Hathaway’s на чолі з Уорреном Баффетом утримує значну позицію з 300 мільйонами акцій на суму $73,1 млрд, попри скорочення своєї частки на 25% у 3 кварталі 2024 року.

тобто компаніями володіють хедж-фонди, пенсійні фонди та таке інше. вони купують, те що вважають перспективним, та продають те, що вважають, що буде дешевшати. завдання цих власників - заробити гроші. й так з переважною більшістю акціонерних товариств, які котуються на світових біржах

навіть з Маском
Засновник і гендиректор компанії Tesla Ілон Маск наростив свою частку в компанії з 13% до 20,5%. Вартість акцій, що належать мільярдеру, перевищує $120 млрд. Про це пише Business Insider з посиланням на заяву, подану до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC).

а дивіденди - це найцікавіше. на поточний момент акції купують через те, що вважають, що вони ще подорожчають. дивіденди умовно забезпечуються лише 1% річних, якщо не менше 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8518
З нами з: 29.09.19
Подякував: 742 раз.
Подякували: 1600 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 11847118481184911850
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3588, 3589, 3590
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
35894 37519333
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 кві, 2025 23:05
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 211, 212, 213
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2122 13408360
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 кві, 2025 15:16
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23309753
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8236)
03.04.2025 23:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.